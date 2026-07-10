El comentario de Valu Cervantes sobre Mbappé que generó polémica: "Re..."

Valu Cervantes fue demoledora con Mbappé.

En medio de la efervescencia del Mundial 2026, Agustina Gandolfo, Carolina Calvagni y Valentina "Valu" Cervantes, parejas de Lautaro Martínez, Nicolás Tagliafico y Enzo Fernández respectivamente, visitaron el ciclo de streaming de Pollo Álvarez. La aparición se dio en el marco de la difusión de "Muchachas", la miniserie de Mercado Play que retrata la vida de las parejas de los jugadores albicelestes durante el Mundial, con testimonios propios y de futbolistas como Lautaro Martínez y Julián Álvarez sobre el rol de sus familias en la carrera deportiva.

Entre risas y anécdotas futboleras, las invitadas se metieron de lleno en la dinámica del programa: el clásico "¿Quién roba?", donde hay que definir cuál de los dos integrantes de una pareja "se lleva" la mejor parte de la relación. El formato, picante por naturaleza, no tardó en generar loas y polémicas entre las participantes.

Las Muchachas estuvieron con el Pollo Álvarez.

El clima se puso más caliente cuando en la pantalla apareció la imagen de Kylian Mbappé junto a Ester Expósito, la actriz española vinculada sentimentalmente al futbolista francés desde comienzos de 2026, aunque ninguno de los dos confirmó públicamente el romance. Sin dudarlo, las tres coincidieron en su veredicto: el que "roba" en esa pareja es Mbappé, ya que —según coincidieron— ella es mucho más linda que él.

La frase de Valu que no pasó desapercibida

Fue en ese momento cuando Valu Cervantes redobló la apuesta con una definición tan breve como contundente: "Re chorro", lanzó, para dejar en claro que, a su criterio, Mbappé no es atractivo y que su vínculo con una mujer que responde al estándar de belleza convencional resulta, cuanto menos, llamativo.

El comentario, que circuló rápido en redes por tratarse de la pareja de uno de los jugadores de la Selección campeona, se suma a la serie de intercambios distendidos que las Muchachas vienen mostrando en distintos ciclos durante la cobertura mundialista, lejos de la exposición habitual que sus parejas tienen dentro de la cancha.