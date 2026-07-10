Lejos del fútbol: la decisión que tomó Telefe con Pablo Giralt tras el Mundial 2026

Pablo Giralt podría darle un giro a su carrera.

Pablo Giralt vive el mejor momento de su carrera. El relator, que le pone la voz a la Selección Argentina en la cobertura del Mundial 2026 por Telefe, se convirtió en una de las figuras más comentadas del torneo tras su relato del 3-2 ante Egipto en octavos de final, que se viralizó en redes con más de 440 mil "me gusta" solo por la publicación del empate.

El periodista, que este año además se llevó el Martín Fierro al Mejor programa futbolístico por su trabajo en el Mundial de Clubes, viene de transmitir el cruce ante Cabo Verde con un pico de 35,6 puntos de rating según Ibope, muy por encima de los 16,5 que marcó TyC Sports en el mismo horario. En la cobertura mundialista comparte tareas con Juan Pablo Varsky y Sofía Martínez.

¿Cuál es la propuesta que le harán de Telefe a Pablo Giralt?

Pero la exposición del Mundial no quedó solo en las canchas: Telefe decidió capitalizar ese envión y lo convocó para la nueva temporada de MasterChef Celebrity. Según se conoció en Streams Telefe, el periodista Diego Ferrari confirmó que la llegada de Giralt al reality está "un 99,5% confirmada", lo que lo convierte en el primer nombre oficial de la próxima edición.

Telefe quiere a Pablo Giralt en Masterchef.

Una tradición de relatores en la cocina

Giralt no seria el primer periodista deportivo en cambiar el micrófono por el delantal: la lista de relatores y comentaristas que pasaron por MasterChef incluye a Maxi López, Sofía Martínez y el Turco Husaín en la última edición, además de nombres históricos como Tití Fernández, el Turco García y el Negro Enrique.

La nueva temporada mantendría a Wanda Nara al frente de la conducción y a Damián Betular en el jurado, mientras la salida de Donato De Santis dejó una vacante aún sin resolver y persisten versiones sobre una eventual ausencia de Germán Martitegui.

Telefe acelera estas confirmaciones mientras Gran Hermano: Generación Dorada se encamina a su recta final y Popstars atraviesa la etapa de grabación. Veremos si logran cerrar a una de las personas más famosas y en mayor auge que tienen en este momento en su pantalla.