Video: el penal errado de Kylian Mbappé ante Bono en Francia vs. Marruecos por el Mundial 2026

El penal errado por Mbappé en Francia vs. Marruecos.

Yassine Bounou le atajó un penal a Kylian Mbappé en el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026. Después de que el árbitro argentino Facundo Tello sancionara una falta dentro del área sobre el delantero del Real Madrid, él mismo se encargó de ejecutarlo, pero su suave remate fue adivinado y contenido por el arquero marroquí. En el primer cruce de esta instancia de la competición, ambos equipos igualan sin goles luego de la primera media hora de partido.

Por dónde ver Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales.

El encuentro entre Francia y Marruecos de este jueves a las 17 (horario argentino) será transmitido por DSports, Flow y Paramount+.

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