Cuánto sale Spotify Premium en julio 2026: el precio de cada plan

Spotify continúa siendo una de las plataformas de música en streaming más utilizadas en Argentina y durante julio mantiene vigentes sus planes Premium para usuarios individuales, estudiantes, parejas y familias. Cada alternativa ofrece acceso sin publicidad, reproducción offline y distintas funciones exclusivas, con precios que varían según la cantidad de cuentas incluidas.
Además, la plataforma mantiene promociones para nuevos usuarios, que pueden acceder a un mes gratuito en algunos planes antes de comenzar a pagar la suscripción mensual.
Cuánto cuesta Spotify Premium en julio de 2026
Los valores oficiales vigentes para Argentina son los siguientes:
|Plan
|Precio mensual
|Individual
|$3.299
|Estudiantes
|$1.799
|Dúo
|$4.399
|Familiar
|$5.499
Actualmente, Spotify ofrece un mes de prueba sin cargo para los planes Individual y Estudiantes para nuevos usuarios que cumplan con las condiciones de la promoción.
Qué incluye cada plan de Spotify
Spotify Individual
Es la opción pensada para una sola persona e incluye:
- Una cuenta Premium.
- Música sin anuncios.
- Descargas para escuchar sin conexión.
- Reproducción ilimitada.
- Saltos ilimitados entre canciones.
- Cancelación en cualquier momento.
Precio: $3.299 por mes.
Spotify Estudiantes
Destinado a estudiantes universitarios que acrediten su condición mediante el sistema de verificación de la plataforma.
Incluye:
- Una cuenta Premium.
- Música sin publicidad.
- Descargas offline.
- Reproducción ilimitada.
- Beneficio exclusivo para estudiantes elegibles.
Precio: $1.799 por mes.
Spotify Dúo
Pensado para dos personas que viven en el mismo domicilio.
Incluye:
- Dos cuentas Premium independientes.
- Lista de reproducción compartida (Duo Mix).
- Música sin anuncios.
- Descargas para escuchar sin conexión.
- Reproducción ilimitada.
Precio: $4.399 por mes.
Spotify Familiar
Es el plan de mayor capacidad y permite compartir la suscripción con varios integrantes del hogar.
Incluye:
- Hasta seis cuentas Premium.
- Perfiles individuales.
- Spotify Kids para menores.
- Controles parentales.
- Descargas offline.
- Música sin publicidad.
Precio: $5.499 por mes.
Qué ventajas tiene Spotify Premium
Quienes contratan cualquiera de los planes Premium acceden a beneficios que no están disponibles en la versión gratuita, entre ellos:
- Escuchar música sin anuncios.
- Elegir cualquier canción del catálogo.
- Descargar contenido para escuchar sin conexión.
- Audio de mayor calidad.
- Reproducción bajo demanda.
- Saltos ilimitados.
- Acceso completo a podcasts y audiolibros compatibles.
Cómo cancelar Spotify Premium
Los usuarios pueden dar de baja la suscripción en cualquier momento desde la aplicación o el sitio web de Spotify.
Para hacerlo deben:
- Iniciar sesión en su cuenta.
- Ingresar a "Tu plan".
- Seleccionar "Cambiar plan".
- Elegir "Cancelar Premium".
- Confirmar la operación.
Una vez realizada la baja, la cuenta conservará los beneficios Premium hasta la próxima fecha de facturación y luego volverá automáticamente a la versión gratuita, manteniendo las listas de reproducción y el historial de escucha.