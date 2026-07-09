Cuánto sale Spotify Premium en julio 2026: el precio de cada plan

Cuánto aumenta el streaming en julio

Spotify continúa siendo una de las plataformas de música en streaming más utilizadas en Argentina y durante julio mantiene vigentes sus planes Premium para usuarios individuales, estudiantes, parejas y familias. Cada alternativa ofrece acceso sin publicidad, reproducción offline y distintas funciones exclusivas, con precios que varían según la cantidad de cuentas incluidas.

Además, la plataforma mantiene promociones para nuevos usuarios, que pueden acceder a un mes gratuito en algunos planes antes de comenzar a pagar la suscripción mensual.

Cuánto cuesta Spotify Premium en julio de 2026

Los valores oficiales vigentes para Argentina son los siguientes:

Plan Precio mensual Individual $3.299 Estudiantes $1.799 Dúo $4.399 Familiar $5.499

Actualmente, Spotify ofrece un mes de prueba sin cargo para los planes Individual y Estudiantes para nuevos usuarios que cumplan con las condiciones de la promoción.

Qué incluye cada plan de Spotify

Spotify Individual

Es la opción pensada para una sola persona e incluye:

Una cuenta Premium.

Música sin anuncios.

Descargas para escuchar sin conexión.

Reproducción ilimitada.

Saltos ilimitados entre canciones.

Cancelación en cualquier momento.

Precio: $3.299 por mes.

Cuánto cobra Spotify premium

Spotify Estudiantes

Destinado a estudiantes universitarios que acrediten su condición mediante el sistema de verificación de la plataforma.

Incluye:

Una cuenta Premium.

Música sin publicidad.

Descargas offline.

Reproducción ilimitada.

Beneficio exclusivo para estudiantes elegibles.

Precio: $1.799 por mes.

Spotify Dúo

Pensado para dos personas que viven en el mismo domicilio.

Incluye:

Dos cuentas Premium independientes.

Lista de reproducción compartida (Duo Mix).

Música sin anuncios.

Descargas para escuchar sin conexión.

Reproducción ilimitada.

Precio: $4.399 por mes.

Spotify Familiar

Es el plan de mayor capacidad y permite compartir la suscripción con varios integrantes del hogar.

Incluye:

Hasta seis cuentas Premium.

Perfiles individuales.

Spotify Kids para menores.

Controles parentales.

Descargas offline.

Música sin publicidad.

Precio: $5.499 por mes.

Cuánto se cobra Spotify en julio

Qué ventajas tiene Spotify Premium

Quienes contratan cualquiera de los planes Premium acceden a beneficios que no están disponibles en la versión gratuita, entre ellos:

Escuchar música sin anuncios.

Elegir cualquier canción del catálogo.

Descargar contenido para escuchar sin conexión.

Audio de mayor calidad.

Reproducción bajo demanda.

Saltos ilimitados.

Acceso completo a podcasts y audiolibros compatibles.

Cómo cancelar Spotify Premium

Los usuarios pueden dar de baja la suscripción en cualquier momento desde la aplicación o el sitio web de Spotify.

Para hacerlo deben:

Iniciar sesión en su cuenta. Ingresar a "Tu plan". Seleccionar "Cambiar plan". Elegir "Cancelar Premium". Confirmar la operación.

Una vez realizada la baja, la cuenta conservará los beneficios Premium hasta la próxima fecha de facturación y luego volverá automáticamente a la versión gratuita, manteniendo las listas de reproducción y el historial de escucha.