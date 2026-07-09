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Cuánto sale Spotify Premium en julio 2026: el precio de cada plan

Spotify mantiene vigentes sus cuatro planes Premium en Argentina. Conocé cuánto cuesta cada suscripción en julio de 2026 y qué incluye cada una.

09 de julio, 2026 | 17.19

Spotify continúa siendo una de las plataformas de música en streaming más utilizadas en Argentina y durante julio mantiene vigentes sus planes Premium para usuarios individuales, estudiantes, parejas y familias. Cada alternativa ofrece acceso sin publicidad, reproducción offline y distintas funciones exclusivas, con precios que varían según la cantidad de cuentas incluidas.

Además, la plataforma mantiene promociones para nuevos usuarios, que pueden acceder a un mes gratuito en algunos planes antes de comenzar a pagar la suscripción mensual.

Cuánto cuesta Spotify Premium en julio de 2026

Los valores oficiales vigentes para Argentina son los siguientes:

Plan Precio mensual
Individual $3.299
Estudiantes $1.799
Dúo $4.399
Familiar $5.499

Actualmente, Spotify ofrece un mes de prueba sin cargo para los planes Individual y Estudiantes para nuevos usuarios que cumplan con las condiciones de la promoción.

Qué incluye cada plan de Spotify

Spotify Individual

Es la opción pensada para una sola persona e incluye:

  • Una cuenta Premium.
  • Música sin anuncios.
  • Descargas para escuchar sin conexión.
  • Reproducción ilimitada.
  • Saltos ilimitados entre canciones.
  • Cancelación en cualquier momento.

Precio: $3.299 por mes.

Cuánto cobra Spotify premium

Spotify Estudiantes

Destinado a estudiantes universitarios que acrediten su condición mediante el sistema de verificación de la plataforma.

Incluye:

  • Una cuenta Premium.
  • Música sin publicidad.
  • Descargas offline.
  • Reproducción ilimitada.
  • Beneficio exclusivo para estudiantes elegibles.

Precio: $1.799 por mes.

Spotify Dúo

Pensado para dos personas que viven en el mismo domicilio.

Incluye:

  • Dos cuentas Premium independientes.
  • Lista de reproducción compartida (Duo Mix).
  • Música sin anuncios.
  • Descargas para escuchar sin conexión.
  • Reproducción ilimitada.

Precio: $4.399 por mes.

Spotify Familiar

Es el plan de mayor capacidad y permite compartir la suscripción con varios integrantes del hogar.

Incluye:

  • Hasta seis cuentas Premium.
  • Perfiles individuales.
  • Spotify Kids para menores.
  • Controles parentales.
  • Descargas offline.
  • Música sin publicidad.

Precio: $5.499 por mes.

Cuánto se cobra Spotify en julio

Qué ventajas tiene Spotify Premium

Quienes contratan cualquiera de los planes Premium acceden a beneficios que no están disponibles en la versión gratuita, entre ellos:

  • Escuchar música sin anuncios.
  • Elegir cualquier canción del catálogo.
  • Descargar contenido para escuchar sin conexión.
  • Audio de mayor calidad.
  • Reproducción bajo demanda.
  • Saltos ilimitados.
  • Acceso completo a podcasts y audiolibros compatibles.

Cómo cancelar Spotify Premium

Los usuarios pueden dar de baja la suscripción en cualquier momento desde la aplicación o el sitio web de Spotify.

Para hacerlo deben:

  1. Iniciar sesión en su cuenta.
  2. Ingresar a "Tu plan".
  3. Seleccionar "Cambiar plan".
  4. Elegir "Cancelar Premium".
  5. Confirmar la operación.

Una vez realizada la baja, la cuenta conservará los beneficios Premium hasta la próxima fecha de facturación y luego volverá automáticamente a la versión gratuita, manteniendo las listas de reproducción y el historial de escucha.

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