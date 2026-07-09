Tras las críticas de la Iglesia, Milei reunió a su Gabinete en Casa Rosada

Luego de participar del Tedeum por 210º aniversario del Día de la Independencia, donde escuchó fuertes críticas de la Iglesia a su gestión por parte de la Iglesia, el presidente Javier Milei reunió a sus principales funcionarios en Casa Rosada. El encuentro, que duró menos de una hora, tuvo como eje la presentación del anteproyecto de ley de reforma del Banco Central, que sería enviado al Congreso en las próximas semanas.

La reunión del equipo completo de Gabinete sucedió apenas horas después de la fuerte homilía a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien cuestionó con dureza el rumbo del Poder Ejecutivo y advirtió sobre el avance de la "crueldad" frente a los sectores más vulnerables. Un discurso que hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel tildó como "muy adecuado y muy real".

Durante el encuentro, Milei brindó detalles sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que "se encuentra en elaboración por parte del Poder Ejecutivo", según indicó Presidencia.

"Asimismo, informó que el Gobierno trabaja en la finalización del texto del anteproyecto, cuyo anuncio oficial se prevé para las próximas semanas. Una vez concluido, será enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento. En ese marco, el jefe de Estado realizará una presentación en profundidad de los alcances y objetivos de la iniciativa", se agregó en un comunicado.

Quiénes estuvieron

Estuvieron presentes los ministros Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Teniente General Carlos Alberto Presti (Defensa) y Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional).

También el asesor presidencial Santiago Caputo; la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Minutos antes de comenzar la reunión, Milei salió al mítico balcón de la Casa Rosada para saludar a un grupo de personas que se congregaron frente a las rejas. Se lo vio acompañado por varios de sus principales ciudadanos. Entre los momentos que más aplausos se escucharon fue cuando se abrazó con Bullrich, con su hermana Karina y con Santiago Caputo.

La primera mesa política sin Adorni

Veinticuatro horas antes se llevó adelante, también en Casa Rosada, la primera reunión de la mesa política del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni y con la presencia de su reemplazo, Santilli. La cúpula de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) planteó la necesidad de reactivar la agenda de gestión ejecutiva y parlamentaria, tras la parálisis por la crisis con el ex funcionario.

Según informaron desde la Casa Rosada, en el encuentro se pactó que la mesa política "tendrá una periodicidad semanal, con el objetivo de realizar un seguimiento permanente de las principales iniciativas del Gobierno y de la agenda parlamentaria".

En ese marco, Santilli expuso "el avance de las conversaciones con gobernadores de las distintas fuerzas políticas para impulsar las reformas que promueve el Gobierno en el Congreso".