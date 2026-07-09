Briatore pidió la unión del equipo.

Luego de una fecha sin puntos en Austria, Alpine volvió a sumar este domingo en el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1, donde Franco Colapinto y Pierre Gasly terminaron en el noveno y décimo lugar, respectivamente. En un principio, llegar a estar entre los diez primeros parecía complejo para la dupla, ya que el argentino salía del decimonoveno cajón de la grilla de partida, unos puestos más atrasado que su compañero.

Si bien hubo un incidente entre ambos pilotos en la largada, la escudería francesa celebró el resultado y supo manejar la situación que hubo con el argentino y el francés para seguir con el foco puesto en el objetivo del equipo. Justamente sobre eso habló Flavio Briatore en declaraciones rescatadas por Motorsport después de la carrera, en las que destacó la recuperación que tuvieron sus pilotos para meterse nuevamente en los puntos.

“Conseguir puntos con los dos autos en nuestra carrera de casa es un buen resultado teniendo en cuenta desde dónde largamos y el nivel de rendimiento que mostramos durante todo el fin de semana”, comenzó el empresario italiano. Ahora bien, a pesar del resultado, lo cierto es que Alpine ha bajado su rendimiento en comparación con Racing Bulls, que se convirtió en una seria amenaza en la zona media de la tabla.

De ahí que el asesor del equipo galo haya destacado que necesitan mejorar el A526 para competirle a la filiar de Red Bull, que lleva cinco fechas al hilo sumando con sus dos pilotos. “Sabemos que necesitamos seguir mejorando y trabajar fuerte para llevar nuevas piezas al auto, especialmente porque debemos competir de manera mucho más consistente con Racing Bulls”, advirtió Briatore.

Si bien la lucha fue más pareja en las primeras fechas, las últimas dos han mostrado una clara superioridad en el equipo italiano, motivo por el que Flavio reconoció que están lejos de poder vencerlos y que, por eso, el primer objetivo será volver a tomar distancia con Racing Bulls. “Sabemos que estamos en una pelea muy ajustada con ellos en el campeonato, pero hoy no estamos cerca en la pista”, cerró “Il Padrino”. Ahora, debería venir una etapa de consolidación para la escuadra gala en el certamen.

El resultado de Alpine en Silverstone.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Gran Bretaña 2026