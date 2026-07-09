Cómo fue que el arquero de Marruecos se hizo hincha de River: de dónde surgió el fanatismo de Bono

Yassine Bounou, más conocido como Bono.

Yassine Bounou, conocido mundialmente como Bono, volvió a demostrar por qué es uno de los mejores arqueros del planeta. El marroquí fue el gran responsable de la clasificación de Marruecos a los octavos de final del Mundial 2026 al atajar un penal en la definición frente a Países Bajos, luego del 1-1 en los 120 minutos, para sellar el 3-2 desde los doce pasos y desatar la celebración de los Leones del Atlas.

Sin embargo, detrás de sus actuaciones mundialistas existe una historia que sorprende incluso a los hinchas argentinos. Si bien nació en Canadá, se crió en Marruecos y desarrolló prácticamente toda su carrera entre Europa y Arabia Saudita, Bono mantiene desde hace años un vínculo afectivo con River Plate, club del que se declara fanático y en el que sueña con jugar antes de retirarse.

Cómo surgió el fanatismo de Bono por River

El arquero nunca ocultó su simpatía por el conjunto de Núñez. En distintas entrevistas explicó que el responsable de ese sentimiento tiene nombre y apellido: Ariel Arnaldo Ortega.

El "Burrito", uno de los máximos ídolos de River, fue el futbolista que cautivó a Bono durante su infancia. Su estilo de juego, la gambeta y la creatividad despertaron la admiración del arquero marroquí, que comenzó a seguir la actualidad del club argentino pese a la distancia geográfica.

Esa identificación con River fue creciendo con los años hasta transformarse en un sueño concreto. En una entrevista con TyC Sports, en 2023, Bono reconoció que vestir el buzo del Millonario es una de las cuentas pendientes de su carrera. "Es algo pendiente que tengo, sinceramente. Es uno de los sueños que tengo y me encantaría que algún día se cumpla", aseguró.

El sueño de jugar en el Monumental

Lejos de tratarse de una declaración protocolar, Bono explicó que solo aceptaría llegar a River si considera que todavía puede competir al máximo nivel. "No quiero hacerlo solo por llevar el escudo. Quiero llegar y rendir. Si no lo siento así, no iría", sostuvo en aquella entrevista, lo que dejó en claro que no busca un homenaje simbólico sino un verdadero desafío deportivo.

Yassine Bounou, más conocido como Bono.

En 2023, cuando firmó contrato con Al-Hilal, también dejó abierta la puerta para intentar cumplir ese deseo una vez finalizado su vínculo con el club saudí.

El respaldo de Ortega y su admiración por Armani

Las declaraciones del arquero no pasaron inadvertidas en Núñez. Ariel Ortega celebró la posibilidad de que Bono pueda vestir la camiseta de River en el futuro. "Está bueno que venga con las ganas de estar bien. Ojalá que algún día se le dé", expresó el histórico ídolo riverplatense.

Su relación con el club tampoco quedó limitada a esas palabras. Durante el último año, Bono siguió de cerca la campaña del equipo y destacó las actuaciones de Franco Armani, especialmente en las definiciones por penales.

"Estoy muy contento por Armani porque fue muy decisivo en estos últimos partidos. Y los penales siempre influye el factor suerte. El fútbol es así", comentó al analizar el presente del arquero campeón del mundo.

Mientras continúa consolidándose como una de las grandes figuras del seleccionado marroquí y suma una nueva actuación memorable en el Mundial 2026, Bono sigue alimentando un deseo que parece improbable, pero nunca descartado: defender el arco de River.

Por ahora, el sueño permanece en el terreno de las declaraciones. Sin embargo, cada vez que el arquero vuelve a ser protagonista en la élite del fútbol mundial, también resurge entre los hinchas millonarios la ilusión de que, algún día, el héroe de Marruecos cumpla la promesa de atajar en el Monumental.