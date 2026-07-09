Así es la casa de Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers en Inglaterra

Los espacios de la vivienda fueron diseñados para combinar comodidad, diseño contemporáneo y las necesidades de dos deportistas de alto rendimiento.

La vida de Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers transcurre en Inglaterra, donde la pareja construyó un hogar que refleja tanto su presente profesional como sus gustos personales. A través de distintas publicaciones en redes sociales fue posible conocer algunos ambientes de la vivienda, caracterizada por un diseño moderno, espacios funcionales y varios guiños al fútbol.

La casa de Marcos Senesi combina diseño moderno y un estilo minimalista

La residencia en la que viven Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers mantiene una estética contemporánea en cada uno de sus ambientes. La decoración apuesta por una línea minimalista, con paredes blancas, mobiliario de diseño sencillo y materiales modernos que aportan luminosidad y una marcada sensación de amplitud.

Los espacios comunes fueron pensados para ofrecer comodidad y practicidad, con superficies despejadas y una distribución que favorece la circulación. Tanto la cocina como el living mantienen la misma identidad visual, donde predominan los colores claros y una decoración discreta que prioriza la funcionalidad.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran una vivienda ordenada y elegante, en la que cada ambiente mantiene una coherencia estética sin perder el carácter cálido propio de un hogar familiar.

La residencia de Marcos Senesi y Kelci Rose-Bowers apuesta por una decoración minimalista, con colores claros y ambientes amplios.

El dormitorio de Senesi con un homenaje

Uno de los sectores que más llama la atención dentro de la propiedad es el dormitorio principal. Allí sobresale un gran cuadro con una fotografía de Marcos Senesi celebrando un gol durante su paso por el Feyenoord de los Países Bajos, un recuerdo que ocupa un lugar destacado dentro de la habitación.

Ese detalle convierte al ambiente en un espacio muy personal, donde la trayectoria deportiva del defensor argentino forma parte de la decoración sin romper con el estilo moderno del resto de la casa. El dormitorio también cuenta con un baño en suite y un sector especialmente destinado al calzado deportivo. Las zapatillas aparecen cuidadosamente organizadas a modo de exhibición, una característica habitual entre futbolistas profesionales que utilizan distintos modelos según las exigencias de entrenamientos y partidos.

El gimnasio privado que comparten Senesi y Rose-Bowers

Otro de los ambientes más importantes de la vivienda es el gimnasio privado, completamente equipado para que tanto Marcos Senesi como Kelci Rose-Bowers puedan entrenarse sin salir de casa. El espacio dispone de máquinas y elementos destinados al trabajo de fuerza, resistencia y recuperación física, aspectos fundamentales para dos deportistas de alto rendimiento. La presencia de este sector refleja la importancia que el entrenamiento cotidiano tiene dentro de la rutina de la pareja.

Mientras el defensor argentino desarrolla su carrera en el fútbol inglés, la futbolista también mantuvo su actividad profesional en ese país, donde formó parte del Bournemouth hasta la finalización de su contrato con la institución.

El gimnasio privado de la pareja está equipado para realizar entrenamientos de fuerza, resistencia y recuperación física sin salir de casa.

Un hogar pensado para acompañar la vida de dos deportistas

La casa de Senesi y Rose-Bowers reúne características que responden a las necesidades de quienes viven del deporte profesional. Los ambientes amplios, la decoración minimalista y los espacios destinados tanto al descanso como al entrenamiento permiten combinar comodidad con funcionalidad.

Cada rincón transmite una identidad propia, desde el dormitorio decorado con recuerdos futbolísticos hasta el gimnasio de uso diario. Al mismo tiempo, el predominio de colores neutros y el diseño contemporáneo convierten a la vivienda en un espacio elegante, donde la vida personal y las exigencias de la alta competencia conviven de manera natural.