¿Hay recolección de residuos este 9 y 10 de julio? Cómo funcionarán los servicios en Buenos Aires.

Quienes permanezcan en la Ciudad de Buenos Aires durante el feriado por el Día de la Independencia, este jueves 9 de julio, y el viernes 10, declarado día no laborable con fines turísticos, deberán tener en cuenta algunos cambios en el funcionamiento de los servicios públicos.

Cómo funcionarán los servicios este 9 y 10 de julio

Según informó el Gobierno porteño, el servicio de recolección funcionará de manera habitual, por lo que los vecinos podrán sacar los residuos en los horarios correspondientes, sin modificaciones por el feriado ni por el día no laborable.

La recolección de residuos no se verá afectada por el fin de semana largo.

Los hospitales públicos mantendrán activas las guardias y las áreas críticas durante las 24 horas. En cambio, los consultorios externos, los vacunatorios, los CeSAC y los Centros de Diagnóstico Porteños permanecerán cerrados. Las escuelas tampoco tendrán actividad.

En cuanto al transporte, el subte y el Premetro funcionarán con horario especial el jueves, de 8 a 22, sin extensión horaria de la Línea B. El viernes retomarán su cronograma habitual, de 6 a 24, incluyendo la extensión del servicio en esa línea.

Respecto al estacionamiento, estará permitido dejar el vehículo sobre las avenidas y calles donde normalmente está prohibido estacionar los días hábiles entre las 7 y las 21. Además, el estacionamiento medido no tendrá vigencia. No obstante, continuarán vigentes las prohibiciones permanentes en pasajes, calles con Metrobús, calles de convivencia y sectores paralelos a ciclovías.

Las oficinas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), Rentas, las Sedes Comunales, el Registro Civil, la Dirección General de Infracciones y la sede Roca para tramitar licencias de conducir permanecerán cerradas. En el caso del Registro Civil, únicamente funcionará la guardia de defunciones entre las 8 y las 12.

Entre los espacios recreativos y culturales habrá diferentes modalidades de funcionamiento. El Ecoparque, el Planetario, la Torre Monumental, los museos porteños, la Usina del Arte, la Casa de la Cultura, el Centro Cultural 25 de Mayo y el Teatro Colón estarán abiertos. En cambio, el Jardín Botánico y las Reservas Ecológicas de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano permanecerán cerrados el jueves y volverán a abrir sus puertas el viernes.

Por su parte, el sistema Ecobici continuará funcionando con los pases intensivos, recreativos y turísticos, mientras que los peajes operarán normalmente con el esquema horario correspondiente a fines de semana. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) permanecerá cerrada el jueves y retomará la atención el viernes.

Finalmente, los servicios esenciales, como la Policía de la Ciudad, los Bomberos, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y las líneas de emergencia 911 y 103, mantendrán guardias activas durante las 24 horas en ambas jornadas.