El periodista deportivo Pablo Giralt se emocionó al aire luego de que Argentina le diera vuelta el partido a Egipto.

Luego de que la Selección Argentina venía perdiendo 2 a 0 contra Egipto en los octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta el marcador con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández y logró clasificar a los cuartos de final. En ese sentido, Pablo Giralt estalló en llanto luego de un partido que fue bastante complicado.

Egipto comenzó el partido con ventaja gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Sin embargo, durante el segundo tiempo el marcador se inclinó para el lado de los argentinos tras los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que le dieron la clasificación a la Albiceleste.

En ese sentido, el relator y periodista deportivo Pablo Giralt expresó con emoción y entre llanto: “No se abandona hasta que no suena la campana. Se lucha hasta el final, y Argentina luchó. Lo dije en la transmisión, vamos a seguir luchando, y lo logramos. Estamos en octavos de final".

Argentina clasificó a los cuartos de final

La Selección Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial tras ganarle 3-2 a Egipto en un partido muy difícil en el Estadio Atlanta. Asimismo, el equipo empezó perdiendo 0-2, pero con esfuerzo y buen juego lo dio vuelta gracias a los goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández durante el segundo tiempo.

Ahora, el próximo sábado 11 de julio, Argentina jugará los cuartos de final en la ciudad de Kansas City y el rival se definirá luego del partido entre Suiza y Colombia. El ganador de ese cruce quedará confirmado oficialmente como el oponente de Argentina.

Sin dudas, los octavos de final vienen dejando grandes sorpresas y eliminaciones impactantes, quedando definidos tres de los cuatro cruces de cuartos de final. El partido más inesperado lo dio Noruega al eliminar a Brasil.