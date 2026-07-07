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Pablo Giralt quebró en llanto al aire de Telefe tras el triunfo de Argentina contra Egipto

El periodista deportivo Pablo Giralt se emocionó al aire luego de que Argentina le diera vuelta el partido a Egipto. 

07 de julio, 2026 | 16.33

Luego de que la Selección Argentina venía perdiendo 2 a 0 contra Egipto en los octavos de final, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta el marcador con goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández y logró clasificar a los cuartos de final. En ese sentido, Pablo Giralt estalló en llanto luego de un partido que fue bastante complicado.

Egipto comenzó el partido con ventaja gracias a los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko. Sin embargo, durante el segundo tiempo el marcador se inclinó para el lado de los argentinos tras los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que le dieron la clasificación a la Albiceleste.

En ese sentido, el relator y periodista deportivo Pablo Giralt expresó con emoción y entre llanto: “No se abandona hasta que no suena la campana. Se lucha hasta el final, y Argentina luchó. Lo dije en la transmisión, vamos a seguir luchando, y lo logramos. Estamos en octavos de final".

Argentina clasificó a los cuartos de final 

La Selección Argentina clasificó a los cuartos de final del Mundial tras ganarle 3-2 a Egipto en un partido muy difícil en el Estadio Atlanta. Asimismo, el equipo empezó perdiendo 0-2, pero con esfuerzo y buen juego lo dio vuelta gracias a los goles del Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández durante el segundo tiempo.

Ahora, el próximo sábado 11 de julio, Argentina jugará los cuartos de final en la ciudad de Kansas City y el rival se definirá luego del partido entre Suiza y Colombia. El ganador de ese cruce quedará confirmado oficialmente como el oponente de Argentina.

Sin dudas, los octavos de final vienen dejando grandes sorpresas y eliminaciones impactantes, quedando definidos tres de los cuatro cruces de cuartos de final. El partido más inesperado lo dio Noruega al eliminar a Brasil

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