Psicólogos revelan por qué el desorden no siempre está ligado a la pereza

El estrés puede dificultar tareas domésticas que parecen simples para otros.La ansiedad también influye en la capacidad para mantener el hogar organizado.

Durante años, el orden en el hogar fue asociado con la disciplina y el desorden con la falta de voluntad. Sin embargo, especialistas en salud mental advierten que esa idea puede ser equivocada. Detrás de una casa desordenada suelen existir factores emocionales, psicológicos o incluso físicos que dificultan realizar tareas cotidianas, mucho más allá de una simple cuestión de hábitos.

El desorden puede reflejar cómo se siente una persona

Para muchas personas, mantener la casa ordenada resulta una actividad rutinaria. Pero para otras puede convertirse en una tarea difícil de iniciar o sostener, especialmente cuando atraviesan momentos de estrés o agotamiento emocional.

Los psicólogos sostienen que el estado del hogar, en algunos casos, puede estar relacionado con el bienestar mental. Cuando alguien se siente desbordado por distintas responsabilidades o preocupaciones, actividades simples como lavar los platos o acomodar una habitación pueden quedar relegadas frente a otras urgencias.

Esto no significa necesariamente que exista desinterés por la limpieza. En numerosas ocasiones, el problema radica en que la persona siente que no cuenta con la energía o la capacidad suficiente para afrontar esas tareas.

Qué dice la psicología sobre el orden y el estrés

Los especialistas explican que algunas personas encuentran en la limpieza una forma de recuperar la sensación de control cuando sienten que otras áreas de su vida están atravesando momentos de incertidumbre.

Ordenar un ambiente o limpiar la casa puede generar tranquilidad y disminuir la sensación de caos. Sin embargo, cuando esta necesidad nace exclusivamente de la ansiedad, también puede convertirse en una forma de canalizar emociones que permanecen sin resolver.

En el extremo opuesto, el desorden persistente tampoco suele explicarse únicamente por la falta de esfuerzo. Diversas investigaciones indican que existen factores psicológicos que influyen directamente en la capacidad para organizar el entorno.

La ansiedad también influye en la capacidad para mantener el hogar organizado.

Las causas que pueden dificultar las tareas cotidianas

Los profesionales señalan que distintas condiciones de salud mental pueden afectar la organización diaria. Entre ellas aparecen el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y la falta de descanso adecuado.

En estos casos, el cerebro prioriza otras demandas emocionales y deja en un segundo plano actividades domésticas que, para otras personas, resultan sencillas.

Además, existe un factor menos conocido: el perfeccionismo. Algunas personas sienten que solo vale la pena comenzar una tarea si pueden hacerla de manera impecable. Esa presión termina generando una parálisis que impide dar el primer paso y provoca que el desorden se acumule con el tiempo.

Evitar los prejuicios también forma parte de la solución

Los especialistas coinciden en que ni el exceso de orden ni el desorden permanente deberían analizarse desde la culpa o los prejuicios. Cada situación tiene causas diferentes y merece ser comprendida dentro del contexto personal de quien la atraviesa.

Cuando el desorden comienza a afectar la calidad de vida, las relaciones o el bienestar emocional, buscar ayuda profesional puede ser un paso importante. El acompañamiento psicológico, sumado al apoyo de familiares y personas cercanas, puede facilitar que quien atraviesa estas dificultades recupere herramientas para organizar su rutina sin que la exigencia o el estrés se conviertan en un obstáculo constante.