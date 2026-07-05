DT de Bélgica dice que decisión de la FIFA sobre Balogun es una broma

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Bélgica

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, criticó duramente el domingo la decisión de la FIFA de suspender ‌una sanción de un ‌partido al delantero estadounidense Folarin Balogun, afirmando que esta medida sin precedentes iba en contra del espíritu del fútbol.

"No sabía que, en el Mundial de la FIFA, el 5 de julio fuera ahora el 1 de abril y el día de las bromas", dijo García a los periodistas antes ​del partido de ⁠octavos de final del lunes, en referencia a la ‌tradición de abril en la que las personas ⁠participan en bromas, engaños y noticias ⁠falsas.

García se refirió a un comunicado emitido por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA), en el que afirmaba que estaba "asombrada" por la ⁠decisión de la FIFA y que estaban "estudiando todas ​las opciones posibles".

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García añadió: "No estamos defendiendo a ‌la selección nacional ni a la ‌federación, estamos defendiendo el fútbol, con su ética y su ⁠integridad".

Tanto el DT como el portero Thibaut Courtois insistieron en que la decisión no afectaría a la preparación de Bélgica, aunque Courtois reconoció que el momento en que se ​había tomado ‌la decisión había sido una sorpresa.

"Para nosotros, como jugadores, nada cambia", dijo Courtois. "Nos centramos en el partido, en ganar en el campo, juegue quien juegue".

García, sin embargo, se mostró visiblemente irritado ante las preguntas ⁠sobre la decisión y acabó interviniendo: "Por favor, no pierdan el tiempo hablando de eso. Queremos centrarnos en asuntos deportivos".

BÉLGICA BUSCA INICIAR UNA "NUEVA ERA"

Courtois es uno de los pocos miembros que quedan de la "generación dorada" de Bélgica que alcanzó los cuartos de final en 2014 —tras derrotar a Estados Unidos por el camino— y las ‌semifinales en 2018.

Una oleada de retiradas ha privado a la selección belga de años de experiencia, pero Courtois ha respaldado a los jugadores más jóvenes para que escriban su propio legado.

"Creo que esta es una nueva era para nosotros", dijo. "Es cierto que ‌hay algunos jugadores de la era dorada, como a algunos les gusta decir. Pero la verdad es que el Mundial de ‌Qatar (en 2022) no ⁠nos fue muy bien; quedamos eliminados en la fase de grupos".

"Ahora contamos con otra generación de ​jugadores más jóvenes, caras nuevas, dispuestas a hacer grandes cosas y a escribir nuevas páginas en la historia de Bélgica".

Con información de Reuters