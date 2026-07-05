Así impactará la Luna en Piscis del 5 de julio: cómo afectará a las emociones

La Luna en Piscis de este domingo 5 de julio es uno de los 12 recorridos que realizan los signos del zodíaco este mes. Desde el punto de vista astrológico, se trata de un evento ideal para la introspección, el descanso y la limpieza energética.

Julio es un mes que invita a encontrar equilibrio entre el mundo emocional y los cambios que empezarán a tomar pobre. Durante las semanas que restan, la Luna modificará el clima energético cotidiano y propone distintas maneras de conectar con nuestras emociones, decisiones y vínculos.

Además de la Luna en Piscis, este mes habrá dos protagonistas: el novilunio en Cáncer de mitad del 14 de julio, una oportunidad para sembrar nuevas intenciones vinculadas con el hogar, la familia y el bienestar emocional, y el plenilunio en Acuario del 29 de julio, una lunación que invita a liberar viejos patrones y mirar el futuro desde una perspectiva diferente.

¿Cómo será la Luna en Piscis?

Entre el 4 y 5 de julio el clima cambió hacia una energía más sensible e intuitiva. En este contexto, la Luna en Piscis invita a descansar, escuchar las emociones, desarrollar la creatividad y prestación a los sueños y las señales internas.

La Luna en Piscis se caracteriza por disolver las barreras del ego y ampliar la empatía, por ello se presenta como una jornada para practicar el perdón y soltar viejos rencores, ya que el agua de este signo del zodíaco ayuda a limpiar los bloqueos emocionales más profundos.

Desde la perspectiva del Feng Shui, se puede encarar el proceso de liberación colocando un cuenco con agua limpia y unas gotas de aceite esencial de bergamota en el centro del hogar para promover la armonía familiar.

Todas las lunas de julio 2026: cómo aprovechar la energía de cada una

6 de julio: de Piscis a Aries. Con el cambio de signo aporta impulso, iniciativa y ganas de iniciar algo nuevo.

7 de julio: cuarto menguante en Aries. Un periodo para cerrar ciclos y soltar lo que cumplió su función.

8 de julio: de Aries a Tauro. La energía se vuelve más suave y armónico hacia la nota. Esta Luna ayuda a bajar el ritmo y priorizar el bienestar.

9 y 10 de julio: Luna en Tauro. Ambas jornadas son favorables para conectar con el cuerpo, disfrutar de los pequeños placeres y fortalecer la seguridad personal.

11 y 12 de julio: Luna en Géminis. Con este signo toman protagonismo la curiosidad y la comunicación.

13 de julio: Luna en Cáncer. Potencia la necesidad de contención, cercanía y la conexión con el hogar.

14 de julio: Luna nueva en Cáncer. Se trata de una día para dar paso a una nueva etapa emocional.