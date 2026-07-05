Se conocieron dos nuevas fotos del Indio Solari antes de fallecer.

Este domingo 5 de julio se cumple un mes exacto del fallecimiento de uno de los artistas más convocantes (sino el más) que tuvo nuestro país: Carlos Alberto "el Indio" Solari.

Una enorme multitud lo despidió en el Polideportivo José María Gatica ubicado en Villa Domínico, en una jornada marcada por la lluvia que se extendió durante toda la noche y la paz que primó a pesar de la gran convocatoria de gente, con gran respeto por el luto que todos compartían.

Treinta días después de este hecho, muchos aún lo siguen recordando a través de las redes sociales, con diferentes imágenes y dedicatorias de todo tipo. Esto incluye a su propia familia, quien a modo de homenaje subió algunas fotos suyas a pocas horas de su fallecimiento, siendo estas inéditas.

Las fotos del Indio Solari el día previo a su fallecimiento

Una de las fotos compartidas por la familia del Indio Solari

Una de las fotos compartidas por la familia del Indio Solari

Las imágenes fueron publicadas por la cuenta oficial de X del Indio. "Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito...", expesaron junto a las postales, donde se puede ver al músico caminando por el jardín de su residencia en Parque Leloir. Cabe recordar, como hemos mencionado, que el artista murió el 5 de junio, por lo cual estan podrían ser algunas de sus últimas fotografías previo al luctuoso suceso.

Esa leyenda fue firmada por "V y B", las iniciales de Virginia Mones Ruiz (mujer con la que se casó en 1988) y de Bruno Solari, el hijo que tuvieron entre ambos.