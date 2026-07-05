Tarifazo en Corrientes: aprobaron un aumento del 364% en las multas de tránsito en la Capital

El Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes aprobó el pasado jueves una modificación al régimen de multas que actualiza el valor de la unidad fiscal y sancionó un aumento del 364%. La decisión del oficialismo vuelve a poner en el centro del debate la política tributaria de la gestión del intendente Claudio Polich, cercano al gobernador Juan Pablo Valdés.

La iniciativa impulsada por el Ejecutivo municipal obtuvo el respaldo de la mayoría oficialista y generó fuertes cuestionamientos de la oposición por el impacto económico que tendrá sobre los vecinos.

La ordenanza habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar un esquema de incrementos graduales y progresivos. Desde el oficialismo sostuvieron que las multas buscan "desalentar las infracciones y preservar la convivencia urbana", mientras que los bloques opositores solicitaron sin éxito que el expediente volviera a comisión para un análisis más profundo antes de su aprobación.

Otro de los puntos que despertó críticas fue que, en la misma sesión, ingresó un proyecto para implementar un plan de regularización destinado a contribuyentes con deudas municipales, contemplando importantes reducciones sobre multas impagas. Para sectores opositores, esa situación expone una contradicción entre el fuerte incremento de las sanciones para nuevas infracciones y los beneficios previstos para quienes mantienen deudas con la comuna.

La oposición cargó contra el tarifazo sancionado: "Tremenda pobreza"

Durante el debate, la concejal Mercedes Franco Laprovitta (Frente de Todos) cuestionó el alcance de la polémica medida y sostuvo que el aumento resulta desproporcionado frente a la situación económica que atraviesan los vecinos. La edil señaló que existe una "tremenda pobreza" en la ciudad y advirtió sobre el cierre de comercios, al considerar que la actualización incrementará la carga sobre los contribuyentes en un contexto de dificultades económicas.

Por su parte, la concejal Gisela Lezcano (Frente Renovador) expresó su preocupación por “la enorme cantidad de personas que van a verse alcanzadas por el nuevo esquema de multas”, especialmente en materia de tránsito, ambiente y disposición de residuos, mascotas y otras faltas de convivencia urbana.

Además, señaló que muchas de esas infracciones “también son consecuencia de la falta de organización del municipio” y advirtió sobre el impacto económico que tendrá la medida sobre vecinos y trabajadores.

En tanto, el concejal Julio Ledesma (PJ) calificó el aumento como “absolutamente desproporcionado” para el contexto económico actual. En ese sentido, indicó que la decisión significará “otro golpe al bolsillo del trabajador y de la gran cantidad de familias que dejaron de usar el colectivo y se volcaron a la moto para reducir gastos”.