¿Tenés el párpado encapotado? Cómo maquillarse los ojos para agrandar la mirada, según una maquilladora.

Maquillarse los ojos si tenés el párpado encapotado puede ser todo un desafío, pero no es imposible. Este tipo de párpado dificulta el maquillaje, ya que el exceso de piel del ojo cuelga un poquito, ocultando total o parcialmente el párpado móvil cuando el ojo está abierto.

Cerani, maquilladora y creadora de contenido en redes sociales, publicó un tutorial con el paso a paso para maquillar los ojos con párpado encapotado correctamente y agrandar la mirada.

"Si tenés los ojos encapotados como yo y no tenés ni idea de cómo maquillarte, no te preocupes. Soy Cerani, maquilladora profesional, y tengo el párpado encapotado. Se habla muy negativamente del párpado encapotado, así que hoy les voy a mostrar uno de los maquillajes de cabecera que utilizo siempre en mí misma para salir", comienza diciendo en el video.

El paso a paso para maquillar los ojos si tenés el párpado encapotado

Primero, arranca poniéndose un poco de corrector en el párpado con una broncha. También puede ser con una esponja o con el dedo. Luego, se debe sellar con polvo. Elegir una sombra de tono marrón claro, idealmente frío y colocar con un pincel sobre la cuenca del ojo: "No lo pongan en el pliegue, sino un poco más arriba, donde está el huesito. También subirlo un poquito más para arriba".

Extendé la sombra un poquito hacia afuera. Agarrá otra brocha un poco más chiquita y frotala sobre una sombra marrón un poco más oscura. Esparcila haciendo circulitos, por todo el lado externo. Integrala levemente con la sombra de la cuenca.

Con el dedo, aplicá una sombra brillosa en el centro del ojo. Con una brocha aún más chiquita, agregá con sombra beige bien clarita un pequeño trazo cerca del lagrimal. "Esto va a hacer que nos abra mucho más el ojo", explica. Ahora viene la parte del delineado, elegí uno que sea líquido o en gel para que puedas dibujar la colita.

Lo importante es que mantengas los ojos abiertos al hacerlo. Para medir por dónde debe pasar la línea, medila apoyando levemente el pincel en diagonal al costado de donde termina tu ojo, de modo que toque la cola de la ceja. Dibujá una pequeña colita y luego uní. "Lo importante es que no hagas el delineado todo alrededor del ojo porque ya tenemos poco espacio acá por el encapotamiento del párpado. A mí me gusta dejar este espacio bastante libre", detalla.

Podés agregar una leve línea en el lagrimal de tu ojo, en ambos párpados, para agrandar el ojo visualmente. Ahora sí, podés quitarte los restos de maquillaje de ojo que te hayan caído sobre las mejillas y podés ponerte base y rubor. Una vez finalizada la piel, ponete un poquito de sombra beige o marrón clara en el párpado inferior. Con una brocha plana, tomar un poquito de sombra marrón y poner un poco de sombra en el párpado de abajo.

"Como tenemos el párpado encapotado, por lo general mucho espacio no tenemos acá arriba. A mí me gusta difuminar bastante las sombras abajo", explica. Ponete un poquito de iluminador debajo de la ceja. Finalizá con máscara de pestañas y/o pestañas postizas. Si querés, también te podés pintar los labios. ¡Listo!