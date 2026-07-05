Suiza espera que Colombia le plantee su mayor reto en el Mundial

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Suiza contra Argelia

Suiza se está preparando para un duelo reñido tanto dentro como fuera del campo frente a Colombia en ‌el partido por los octavos ‌de final del Mundial, en la que probablemente será su prueba más dura del torneo, dijo el domingo el centrocampista Ardon Jashari.

Tras haber vivido un ambiente hostil en su victoria por 2-1 en la fase de grupos ante la coanfitriona Canadá, Jashari espera un desafío igual de apasionado por parte de la afición colombiana, en ​la lucha de Suiza ⁠por una plaza en cuartos de final.

"Creo que lo sentimos ‌más frente a Canadá: el 90% del estadio era ⁠canadiense. Creo que esta vez será ⁠un poco más especial", dijo Jashari a los periodistas.

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"Los colombianos no solo se muestran emotivos sobre el terreno de juego, sino también en ⁠las gradas. Creo que ya lo vivimos en el Mundial ​de Qatar con Brasil. Ahora es una situación ‌diferente. Estamos en la fase eliminatoria. ‌Sin duda será un partido muy intenso, incluso en las ⁠gradas".

Aunque Colombia supone un obstáculo importante, Jashari dijo que los suizos estaban centrados en ofrecer su mejor rendimiento, en lugar de obsesionarse con quiénes pudieran ser los favoritos.

EL OBSTÁCULO DE LOS OCTAVOS DE ​FINAL

En su ‌sexta participación consecutiva en un Mundial, la regularidad de Suiza en la fase de clasificación ha ido de la mano con la previsibilidad de sus eliminaciones, ya que superar los octavos de final sigue siendo un problema recurrente.

La selección ⁠europea quedó eliminada en esa fase en 2006, 2014, 2018 y 2022, y la eliminación en la fase de grupos de 2010 sigue siendo la única excepción en una trayectoria, por lo demás constante, hasta las rondas eliminatorias.

El delantero suizo Rubén Vargas, que ha aportado dos goles y una asistencia en cuatro partidos del torneo, destacó el impacto de ‌su compañero de 20 años, Johan Manzambi.

Manzambi fue fundamental en la victoria por 2-0 de Suiza sobre Argelia en la ronda de los 32, un resultado que puso fin a la espera de 88 años de la nación por una victoria en la fase eliminatoria del Mundial.

El ‌delantero marcó tres goles y dio dos asistencias en cuatro partidos del torneo.

"Creo que todos hemos visto de lo que es capaz a su ‌edad", dijo Vargas, ⁠de 27 años. "La verdad es que no es normal que ya esté haciendo cosas que nos ayudan con ​goles y asistencias. Veo un futuro muy prometedor para él y estamos muy contentos de tenerlo en nuestro equipo".

Con información de Reuters