A un mes de la muerte del Indio Solari, su familia compartió unas imágenes inéditas que emocionó a los fanáticos del cantante. Se tratan de dos fotos que fueron tomadas un día anterior a su fallecimiento.

Las fotos fueron tomadas el jueves 4 de junio por la tarde y compartidas este domingo a través de las redes oficiales del cantante por su esposa, Virginia Mones Ruiz, y su hijo Bruno.

"Te amamos tanto viejito", fueron las sentidas palabras que eligió su familia para recordarlo a un mes de su partida, cuyo último adiós convocó a más de un millón de personas que fueron a despedirlo Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico, Avellaneda.

El recuerdo de la familia del Indio Solari

La publicación mostró al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota caminando con bastón por el patio de su casa, en Parque Leloir. Una de las imágenes ya había sido posteada por su cuidador Gastón Daus. En la otro foto -inédita- se lo ve ingresando caminando entre el pasto.

Las fotos compartidas, que hasta el momento en Instagram tiene más de 288.000 me gusta, para los fanáticos adquirieron un valor especial porque pudieron conocer un instante de la intimidad del músico, quien desde décadas mantenía un perfil extremadamente reservado de su vida privada, especialmente la de su hijo.

Unas de las fotos había sido compartida por Daus, uno de los colaboradores más estrechos de la familia, unos días después del fallecimiento del cantante. "Hoy escuché: “¡Gavilán!” Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma, porque no estabas. Te extraño tanto, mi amigo", fueron las palabras que Daus le había dedicado en sus redes.

Y agregó: "Te amo tanto tanto como nadie es capaz de imaginar. Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo este tiempo. PD: Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías. Te amo".

La muerte del Indio Solari

Carlos Alberto "Indio" Solari murió en su casa, tras padecer durante años el mal de Parkinson, una enfermedad que lo obligó a alejarse de los escenarios. La autopsia reveló que sufrió un ACV hemorrágico no traumático que le produjo la muerte de forma inmediata.

El artista fue encontrado por su cuidadora que, junto a la esposa del músico, lo sacaron de la pileta y llamaron a la emergencia médica. Le realizaron tareas de reanimación, pero no obtuvieron un resultado positivo.

El multitudinario velorio duró más de 18 horas ininterrumpidas entre el domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de junio. Los fanáticos llegaron a formar una familia hasta 10 kilómetros para darle el último adiós a su ídolo.