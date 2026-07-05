Escándalo en el Mundial 2026: FIFA le levantó la sanción a un jugador de Estados Unidos vs. Bélgica

La polémica decisión de la FIFA con la sanción a Folarin Balogun, figura de Estados Unidos en el Mundial 2026.

La FIFA tomó este domingo una decisión reglamentaria poco habitual en pleno Mundial 2026: Folarin Balogun, figura de Estados Unidos quien fue expulsado ante Bosnia y Herzegovina por los 16avos de final, recibió una fecha de suspensión pero podrá jugar los octavos frente a Bélgica ya que la sanción quedó en suspenso.

La resolución sorprendió porque, una vez finalizado el partido disputado el miércoles en San Francisco, distintos funcionarios del organismo habían indicado a los medios que una selección no puede apelar ni la tarjeta roja directa ni la suspensión automática que la acompaña durante la Copa del Mundo.

Sin embargo, el organismo recurrió a otra herramienta prevista en su propio Código Disciplinario: en un comunicado oficial, informaron que Balogun fue sancionado con un partido de suspensión por infringir los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario, pero aclararon que la aplicación de esa sanción quedará suspendida durante un período de prueba de un año.

Polémica en el Mundial: por qué Balogun no cumplirá fecha de suspensión contra Bélgica

La medida se apoya en el artículo 27 del mismo reglamento y funciona, en los hechos, como una condena en suspenso. El delantero podrá jugar normalmente el partido de octavos de final frente al equipo dirigido por Rudi García. Solo si durante los próximos doce meses vuelve a cometer una infracción de características similares, esa suspensión de un encuentro se hará efectiva, además de cualquier otra sanción que pudiera corresponder por la nueva falta.

La acción que originó la controversia ocurrió durante el partido frente a Bosnia y Herzegovina, cuando Balogun fue expulsado con roja directa por el árbitro brasileño Raphael Claus tras una infracción sobre el defensor Tarik Muharemovic. De acuerdo con el reglamento específico del Mundial, ese tipo de expulsiones lleva aparejada automáticamente una fecha de suspensión.

Así fue la falta por la que Balogun recibió la tarjeta roja ante Bosnia y Herzegovina.

Por eso la decisión del Comité Disciplinario llamó la atención, ya que la sanción no fue anulada ni revocada. Tampoco prosperó una apelación, porque el propio reglamento no la contempla. Lo que hizo la FIFA fue mantener la suspensión, pero diferir su cumplimiento bajo un régimen de prueba previsto por el Código Disciplinario.

Así, Estados Unidos recupera a uno de sus principales delanteros para un partido decisivo y, al mismo tiempo, la FIFA deja un precedente poco habitual en una Copa del Mundo: un futbolista expulsado con roja directa, sancionado con una fecha de suspensión, pero autorizado a jugar porque la ejecución de la pena quedó en suspenso.

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