Según D´Alessandro, Argentina aplasta a Francia si se vuelven a cruzar en el Mundial 2026.

Jorge "Maestro" D´Alessandro se volvió viral en Qatar 2022 por el video de "las Ferrari" cuando la Selección Argentina le ganó la final a Francia. Ahora, en pleno Mundial 2026, se atrevió a pronosticar que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se impondría nuevamente en una hipotética definición por el título frente a los de Didier Deschamps.

Durante la entrevista con un programa de Radio Mitre (AM 790), el exarquero argentino de 76 años auguró que la "Albiceleste" puede llegar a dominar a los galos en la mitad de la cancha, el mismo sector en el que los sometió por 75 minutos en el estadio Lusail de Doha. Incluso, opinó que el vigente subcampeón "tiene los mismos defectos" que en aquel certamen y que puede llegar a sentir la baja de Aurélien Tchouaméni en la zona medular.

El Maestro D´Alessandro, ante una hipotética final Argentina vs. Francia en el Mundial 2026: "Los destrozamos"

A la hora de vaticinar lo que puede llegar a ocurrir el domingo 19 de julio en Nueva Jersey, aunque todavía queda muchísimo camino por recorrer, el exfutbolista de San Lorenzo disparó que "Francia tiene cuatro delanteros y es un desastre...". "Si somos capaces de llevarle el partido al mediocampo, los destrozamos", se envalentonó el actual panelista de El Chiringuito, popular programa de televisión sobre fútbol en España. Es que los europeos suelen apostar a la magia de Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé y Désiré Doué o Bradley Barcola en el ataque, por lo que a veces desprotegen a los únicos dos volantes de contención.

Según D´Alessandro, Argentina aplasta a Francia si se vuelven a cruzar en el Mundial 2026.

Incluso, el experimentado exguardavalla y analista detalló que “Francia sigue con los mismos defectos, es un equipo que tiene cuatro delanteros y es un desastre". También repasó que "acaba de lesionarse Tchouaméni y se quedan sin eje en el mediocampo, tienen que jugar con (Adrien) Rabiot y (Manu) Koné y el equipo se le resiente". Muy convencido acerca de las debilidades del cuadro de Deschamps, que además fue campeón en Rusia 2018, completó que "Francia tiene la misma estructura de equipo que en 2022, con los mismos defectos y las mismas virtudes".

¿Cuándo podrían cruzarse Argentina y Francia en el Mundial 2026?

El cuadro del torneo es claro y contundente: la Selección Argentina y Francia sólo podrían cruzarse en la final del Mundial 2026. Es que, al haber ganado ambos sus grupos en la primera fase, los dos máximos favoritos quedaron en lados opuestos. Por lo tanto, el supuesto nuevo cruce, que se dio en las últimas dos ediciones con una victoria por lado, sería en la definición. La misma se disputará el domingo 19 de julio desde las 16 horas de Argentina en Nueva Jersey, Estados Unidos.