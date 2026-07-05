Argentina tendrá al menos 3 cambios ante Egipto, hay "tocados" y preocupa el poco descanso en el Mundial 2026

La Selección Argentina hará varios cambios contra Egipto en el Mundial 2026.

La Selección Argentina sufrió un gran desgaste para eliminar a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026. El calor agobiante, la humedad, la intensidad física del rival y los 120 minutos en Miami (Estados Unidos) hicieron mella en el plantel. Por lo tanto, el entrenador Lionel Scaloni tomó nota y hará al menos tres cambios para enfrentar a otro exigente combinado africano como Egipto en los octavos.

Algunos de los jugadores terminaron exhaustos y con lo justo físicamente, aunque como no había más modificaciones para hacer tuvieron que aguantar hasta lo último. Dichos casos son los de Nahuel Molina, Facundo Medina, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández. Por lo tanto, ellos cuatro podrían salir del equipo, aunque el staff de la "Albiceleste" seguirá atentamente la evolución de todos para tomar una decisión más cerca del próximo compromiso.

Los posibles cambios en la Selección Argentina vs. Egipto en el Mundial 2026

En el caso de salir Molina, la duda está entre Gonzalo Montiel y Giuliano Simeone para reemplazarlo. Es que si bien el hombre de River Plate es un "4" natural y el hijo del "Cholo" no, a "Cachete" se le notó el poco roce futbolístico que tuvo por la reciente lesión y no se lo vio bien. Además de haber sido amonestado rápidamente, no estuvo firme en los mano a mano, lo desbordaron varias veces y dejó dudas con su rendimiento. De esta manera, el habitual volante por derecha de Atlético de Madrid podría hacerlo un poco más retrasado por ese sector.

El otro lateral también terminó "tocado". Dolorido, Medina debió salir para ser sustituido por Nicolás Tagliafico. En principio, lo del ex River fue solamente un calambre, aunque así y todo es probable que el ex Independiente retome su sitio en el once.

Ya en la mitad de la cancha, el partido del "doble 5" volvió a ser deficitario. Sin intensidad en la marca, firmeza ni peso en ataque, para colmo Fernández y Mac Allister culminaron muy cansados. De esta forma, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y hasta Exequiel Palacios se ilusionan para aparecer desde el comienzo.

Otra variante, no por la cuestión física sino meramente futbolística, podría ser la de Nicolás González por Thiago Almada. El ex Vélez fue intrascendente, no se hizo cargo de ser la "segunda guitarra" de Lionel Messi, no desequilibró en ningún momento y tampoco fue tan importante a la hora del retroceso. Por ende, si bien el ex Argentinos se torció el tobillo, ello no pasó a mayores y podría aparecer de movida por la banda izquierda del ataque.

Por último, en la ofensiva, la presentación de Lautaro Martínez tampoco fue óptima. Si bien el equipo no le generó situaciones de gol, al igual que a Julián Álvarez, volverá a estar en duda el puesto del "9" entre el "Toro" y la "Araña" hasta último momento.

En principio, el resto de los titulares serían los mismos frente a Egipto. En síntesis, la Selección Argentina habrá tenido menos de cuatro días de descanso habiendo ganado su grupo, cuando otros equipos tuvieron cinco jornadas o hasta casi seis para preparar el siguiente cotejo.

La Selección Argentina sufrió más de la cuenta frente a Cabo Verde.

La Selección Argentina sigue en Miami antes del viaje a Atlanta

Este domingo 5 por la mañana será el último entrenamiento a puertas cerradas en el predio de Inter Miami, ya que por la tarde la delegación nacional emprenderá el vuelo de unos 1000 kilómetros hacia Atlanta (una hora y media de viaje), para instalarse en un hotel de allí dos días antes del duelo con Egipto. Si el vigente campeón logra avanzar a los cuartos, regresará a la "vieja" concentración en Kansas City para enfrentar en ese hipotético duelo al vencedor de Colombia vs. Suiza, el sábado 11 a las 22 de Argentina.

La probable formación de la Selección Argentina vs. Egipto

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel o Giuliano Simeone, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso, Nicolás González; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina vs. Egipto: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el martes 7 de julio a las 13 horas de Argentina en el estadio de Atlanta, con el árbitro a definir todavía. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.