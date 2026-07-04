Lionel Scaloni habló tras la victoria de la Selección Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026

La palabra de Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde: "Este equipo nunca se rinde".

Lionel Scaloni habló tras la agónica victoria de la Selección Argentina frente a Cabo Verde por 3 a 2 en los 16vos de final del Mundial 2026. El entrenador de la 'Albiceleste', que sufrió pero logró alcanzar los octavos de final del certamen (instancia en la que enfrentará a Egipto el próximo martes), destacó el esfuerzo del equipo para lograr el triunfo y valoró la actuación del combinado africano.

"Partido durísimo, siempre hay que sacar lo positivo. Este equipo nunca se rinde. (Quiero) felicitar al rival, nos demostraron que son un gran equipo. Me quedo con el aporte de todos, dieron todo", expresó el DT. Además, declaró que "ningún partido en la Copa del Mundo es fácil" y comentó acerca de la posibilidad de caer derrotado en una ocasión tan especial para él en su carrera en el seleccionado nacional: "Hubiese sido una locura perder en mi partido 100".

El testimonio completo de Scaloni tras la victoria de Argentina ante Cabo Verde

La palabra de Lionel Messi tras el partido contra Cabo Verde: "No regalaron nada"

"No por nada este equipo no perdió con España ni Uruguay", arrancó a desgranar el astro del fútbol mundial, que luego comentó que pudieron conseguir "lo más difícil", abrir el marcador con el que fue su 20° gol en mundiales, pero el tanto no les dio el alivio que esperaban, ya que desde ahí el seleccionado argentino se replegó y no pudo "presionar bien".

Sobre el rival, el delantero del Inter Miami apreció que "golpearon con sus armas y no regalaron nada", cuestionó que se los haya desprestigiado por no tener historia futbolística y admitió que sabían que "no iba a ser nada fácil", ya que, en especial en este Mundial, "todos los partidos son difíciles".

En el análisis de partido, el capitán marcó como el error principal que al equipo argentino le quedaban "lejos las líneas", entonces los defensores se encontraban con una gran distancia respecto a los mediocampistas y atacantes que descendían en el campo, por lo que terminaban "descoordinados", ante un rival al que "no podían igualar" físicamente y los hacía correr en exceso.

Para cerrar, el máximo goleador de la Copa del Mundo 2026, con siete gritos, se quedó con que el seleccionado argentino “siempre compite”, que pudo “aprovechar la pelota parada”, la cual viene siendo trabajada exhaustivamente con los “buenos cabeceadores que tiene”, y reafirmó que el equipo hizo “un desgaste muy grande”, por lo que ahora debe enfocarse en descansar y “sacar cosas positivas del partido”, sentenciando: “hicimos cosas buenas, pero también fueron muchas malas".

Argentina enfrentará a Egipto por primera vez en un Mundial: el antecedente en los Juegos Olímpicos

Este encuentro marcará el primer enfrentamiento mundialista entre ambos países. Aunque no hay antecedentes en Mundiales, sí existen dos partidos amistosos previos que Argentina ganó con claridad.

El primero se disputó en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, donde Argentina goleó a Egipto 6-0. El segundo fue un amistoso el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, con victorias argentinas por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.