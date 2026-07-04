No se vio en televisión: el enojo de De Paul al salir de la cancha en Selección Argentina vs. Cabo Verde

La fuerte reacción de Rodrigo de Paul tras ser reemplazo por Leandro Paredes en la Selección Argentina ante Cabo Verde por el Mundial 2026.

La Selección Argentina derrotó 3 a 2 a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un partido infartante y, entre las tantas situaciones que dejó la noche de Miami, una que no se observó en televisión fue el enojo de Rodrigo de Paul. El "Motorcito", que había sido uno de los mejores en la segunda parte, llegó al banco de suplentes y no ocultó su bronca por abandonar la cancha.

A los 84 minutos, Lionel Scaloni determinó que Leandro Paredes ingrese en lugar de De Paul, quien había demostrado caracter en el segundo tiempo después del golpe que significó el empate. Si bien en principio pareció que el exjugador salió por alguna molestia física, su llegada al banco pareció dar otra impresión.

Al momento de sentarse al lado de los auxiliares y del cuerpo técnico, se lo vio a De Paul con visibles gestos de molestias y, además, le dio un golpe a un parante del banco, evidenciando que no le gustó nada salir del campo de juego en un momento tan difícil, cuando el partido estaba 1 a 1.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina cumplió con la lógica, derrotó a Cabo Verde y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Después de una fase de grupos perfecta, con tres victorias, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a responder en un partido de eliminación directa y sigue firme en su objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022.

Con el primer cruce superado, la exigencia aumenta de manera considerable. A partir de ahora, cada encuentro será una verdadera final y cualquier error puede significar el final del sueño mundialista. El próximo compromiso ya tiene fecha, sede y horario, mientras la Albiceleste aguarda por conocer a su nuevo rival.

Luego de eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, Argentina volverá a presentarse el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el estadio de Atlanta, donde disputará los octavos de final del Mundial 2026. El rival será el ganador del cruce entre Egipto, que le ganó a Australia en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo extra. De esta manera, será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos seleccionados en la Copa del Mundo.

Argentina enfrentará a Egipto por primera vez en un Mundial: el antecedente en los Juegos Olímpicos

Este encuentro marcará el primer enfrentamiento mundialista entre ambos países. Aunque no hay antecedentes en Mundiales, sí existen dos partidos amistosos previos que Argentina ganó con claridad.

El primero se disputó en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, donde Argentina goleó a Egipto 6-0. El segundo fue un amistoso el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, con victorias argentinas por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.