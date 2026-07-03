El gol gemelo de Lionel Messi en la Selección Argentina a Cabo Verde por el Mundial de Rusia 2018.

La Selección Argentina se puso en ventaja ante Cabo Verde, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con un golazo de Lionel Messi. Más allá de la gran acción, la jugada rememoró a un gol que hizo el capitán de la "Albiceleste" en el Mundial de Rusia 2018, frente a Nigeria, en un partido decisivo.

En aquella oportunidad, Argentina, que necesitaba los tres puntos para pasar de ronda tras haber empatado con Islandia y perdido con Croacia, arrancó ganando 1 a 0 gracias a una genialidad de "Leo". A los 14 minutos, tras una asistencia perfecta de Éver Banega desde la mitad de la Cancha, Messi, controló con el muslo, adelantó la pelota y sacó un derechazó que dejó sin chances al arquero nigeriano.

La similitud con el gol de este viernes ante Cabo Verde es sorprendente. Cuando al equipo de Lionel Scaloni le costaba encontrar espacios, Lisandro Martínez, delante de mitad de cancha, habilitó con un zurdazo excelente de casi 50 metros por detrás de la defensa a Messi, y el mejor jugador de la historia "durmió" la pelota con su pierna hábil y, sin otro toque, definió fuerte al primer palo.

Argentina vs. Cabo Verde en el Mundial 2026: hora, TV en vivo y streaming

El siguiente cotejo de la "Albiceleste" será el viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, con el arbitraje del canadiense Drew Fischer. La transmisión en vivo en la televisión será a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Disney+, Paramount+, Telecentro Play y Personal Flow. El ganador de este cruce se verá las caras con el que triunfe entre Australia y Egitpto, que se verán las caras el mismo día a las 15 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026