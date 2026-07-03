Por qué no juega Julián Álvarez en la Selección Argentina vs. Cabo Verde por el Mundial 2026

La Selección Argentina enfrenta a Cabo Verde por el Mundial 2026 y Lionel Scaloni sorprendió al dejar a Julián Álvarez en el banco.

La Selección Argentina afronta este viernes un partido decisivo frente a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En busca de un lugar entre los 16 mejores del torneo, Lionel Scaloni confirmó la formación con la ausencia de Julián Álvarez, que no será titular y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

La decisión del entrenador puede llegar a sorprender porque el delantero del Atlético de Madrid es una de las piezas más importantes del plantel campeón del mundo. Sin embargo, el cuerpo técnico optó por mantener una estructura ofensiva que viene dando resultados y confía en que el ingreso del cordobés pueda convertirse en un factor determinante durante el desarrollo del encuentro.

¿Por qué no juega Julián Álvarez ante Cabo Verde?

La ausencia de Julián Álvarez en el equipo titular responde exclusivamente a una decisión táctica de Scaloni y por respetar el momento de Lautaro Martínez. El entrenador de la Selección Argentina resolvió sostener la dupla ofensiva integrada por Lionel Messi y Lautaro, quienes continúan siendo la referencia del ataque albiceleste en este Mundial 2026. Por ese motivo, el exjugador de River Plate comenzará el compromiso entre los suplentes y aguardará su oportunidad para ingresar durante el partido.

Lejos de responder a una lesión o una molestia física, la determinación del cuerpo técnico busca mantener el funcionamiento ofensivo que viene utilizando Argentina en los últimos compromisos, apostando por la sociedad entre el capitán y el goleador del Inter de Milán.

Scaloni apuesta por Messi y Lautaro Martínez

La elección del entrenador confirma que Messi seguirá siendo el eje futbolístico del equipo en un encuentro de máxima importancia, acompañado nuevamente por el "Toro" en la delantera. Ambos delanteros conforman una dupla que le ofrece movilidad, presión y poder de definición a la Selección Argentina, motivos suficientes para que Scaloni decidiera sostenerlos desde el inicio frente a Cabo Verde.

Mientras tanto, Julián representa una alternativa de lujo para modificar el desarrollo del partido en caso de que el equipo necesite mayor intensidad, presión alta o variantes en ataque durante el segundo tiempo.

Argentina busca el pase a los octavos de final del Mundial 2026

El encuentro ante Cabo Verde representa una prueba determinante para la Albiceleste, que intentará avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 y continuar el camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar.

Con una base consolidada y la experiencia de sus principales figuras, Scaloni confía en que su equipo pueda resolver la clasificación, aunque sabe que también cuenta con futbolistas de jerarquía en el banco para cambiar el rumbo del partido si el desarrollo así lo exige.

En ese contexto aparece Julián Álvarez. Aunque no será titular, el atacante sigue siendo una pieza clave dentro del plantel y podría convertirse en uno de los protagonistas de la noche si le toca ingresar en un momento decisivo. Su capacidad para presionar, atacar los espacios y definir en el área lo convierten en una de las principales cartas que guarda el entrenador para buscar la clasificación.