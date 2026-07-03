Argentina vs. Cabo Verde: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de los 16vos de final del Mundial 2026, según la IA

La Selección Argentina se enfrenta este viernes 3 de julio a Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. El encuentro será desde las 19 hs (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará defender su título de campeón mundial y pasar a octavos de final.

La Albiceleste llega al partido después de consolidarse como líder indiscutido del Grupo J con puntaje ideal, mientras que el conjunto africano se posiciona como la gran sorpresa del Mundial 2026 y acude a la cita mundialista tras mantenerse invicto en la zona H. El árbitro del partido será el canadiense Drew Fischer.

Argentina vs. Cabo Verde: quién gana el partido, según la inteligencia artificial

Tras analizar el desempeño de ambas selecciones y la actualidad de sus futbolistas, la inteligencia artificial señaló que el ganador del partido podría ser la Selección Argentina. Los modelos predictivos otorgan a la Albiceleste una probabilidad de victoria del 80%, frente a un escaso 5% de probabilidades de éxito para la escuadra africana, mientras que el empate y posterior prórroga o definición por penales acumula un 15%.

La clara ventaja jerárquica, lleva a que la IA estime que el campeón del mundo ganará por una diferencia de dos goles, perfilándose un marcador definitivo de 2 a 0 a favor del conjunto sudamericano.

La Selección Argentina es la favorita para ganar el partido de este viernes 3 de julio

A nivel colectivo, la distancia estadística entre ambos planteles es sustancial. Argentina completó una primera fase perfecta con 9 puntos producto de sus victorias consecutivas ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1). Con un saldo de 8 goles a favor y solo uno en contra, la estructura colectiva demostró solidez defensiva y una notable eficacia en la generación de juego asociado.

Por el contrario, Cabo Verde alcanzó esta instancia de forma histórica, pero sin conocer la victoria en el tiempo reglamentario. Clasificó como escolta en el Grupo H tras sumar 3 unidades mediante sorpresivos empates ante España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudita (0-0). Si bien los conducidos por Bubista han demostrado un planteo incómodo para las potencias, la falta de profundidad ofensiva frente a bloques defensivos de élite limita drásticamente sus opciones lógicas de triunfo.

En el plano individual, la balanza se inclina definitivamente hacia el bando rioplatense. Argentina dispone de la vigencia estelar de Lionel Messi, quien lidera la tabla de goleadores del torneo con 6 goles y juega su último Mundial. El engranaje de la mitad de la cancha, compuesto por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, garantiza un volumen de posesión y recuperación muy superior al que pueden oponer los mediocampistas caboverdianos Kevin Pina y Jamiro Monteiro.

Asimismo, la jerarquía de Emiliano "Dibu" Martínez en el arco otorga una garantía de seguridad en fases de eliminación directa que contrasta con la modesta actualidad del experimentado guardameta Vozinha.

Si bien no existen enfrentamientos previos entre ambas selecciones, las proyecciones en el peso específico de las plantillas y la actualidad deportiva inclinan la balanza a favor de Argentina. Mientras la Albiceleste llega descansada tras aplicar una profunda rotación en su último compromiso, Cabo Verde afronta el duelo con el desgaste físico de haber resistido al límite táctico durante la fase de grupos, un factor que la inteligencia artificial considera determinante para la resolución del encuentro en los noventa minutos.