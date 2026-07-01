Argentina jugará el viernes con Cabo Verde.

Tras la victoria sobre Jordania por 3-1 en el Dallas Stadium, la Selección Argentina ya tiene la mente puesta en el cruce con Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En líneas generales, el grupo llega en buen estado físico al primer cruce eliminatorio de la Copa del Mundo, aunque hay un jugador que sigue bajo la lupa después de haber salido resentido en el partido contra Austria por la segunda fecha.

Se trata de Cristian Romero, quien sufrió un golpe en la rodilla derecha, la misma en la que había sufrido un esguince del ligamento lateral en abril con la camiseta del Tottenham en la Premier League. A pesar del susto, el central advirtió que salió por precaución y que pensaba estar listo para la fase eliminatoria, motivo por el que Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta de cara al partido con Jordania, al que la “Albiceleste” llegó con la clasificación asegurada.

Ahora bien, con el pasar de los días, la evolución del “Cuti” parece ser favorable, sobre todo porque se confirmó que la lesión no reviste gravedad, aunque no se entrenó a la par de sus compañeros en los últimos días. “Cuti está bien, no se ha entrenado con el grupo, está aparte, pero haciendo cosas intensas. En principio es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad”, declaró el DT en la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre los jordanos.

No obstante, con la cercanía del cruce con Cabo Verde y sin novedades sobre su reintegración al grupo para los entrenamientos, no hay seguridad de que pueda formar parte del partido del viernes. Al respecto, el análisis del periodista Mariano Antico señala que Scaloni no quiere apresurarse con los tiempos: “Todos los cañones apuntan a que Romero pueda volver a ser titular el próximo viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. De todos modos, a esta altura de la semana está en duda”.

A pesar de esta apreciación, el comunicador de TyC Sports advierte que hay buenas sensaciones en la Selección con respecto a su disponibilidad para el próximo partido, aunque todo dependerá de cómo lo vean físicamente desde el cuerpo técnico. En este sentido, Antico resalta que Scaloni no planea arriesgarlo y que, en caso de que no lo vea al 100%, optará por otras alternativas para la zaga central.

Romero espera jugar contra Cabo Verde.

Los partidos de Argentina en el Mundial 2026