Gasly terminó en el decimotercer lugar en Austria.

La cita en el Red Bull Ring fue desastrosa para Alpine, que no pudo sumar con ninguno de sus pilotos debido a una falla eléctrica que hizo que el A526 perdiera velocidad en la largada y fuera superado por sus rivales. Franco Colapinto había tenido una aceleración correcta cuando se apagaron las luces de los semáforos en el GP de Austria, pero su coche se quedó a los pocos metros, algo que también le sucedió a Pierre Gasly.

De hecho, el piloto francés coincidió con las quejas del argentino, quien en diálogo con la prensa había resaltado que no tenía potencia y se había deslizado mucho en el transcurso de la carrera, sin mencionar la falta de ritmo. Justamente esos fueron los factores que mencionó Gasly en declaraciones postcarrera, cuando advirtió que fue una jornada bastante gris para el equipo en el Red Bull Ring.

“La tarde ha sido un poco horrible. Hemos tenido un problema de potencia desde la salida hasta la curva 4”, comenzó el galo en la zona mixta, donde también señaló los inconvenientes que tuvo en el fin de semana. “Ha sido la carrera más complicada del año en cuanto a adherencia. El equilibrio no era el adecuado, el desgaste de los neumáticos ha sido malo... Hay muchas cosas que revisar”, agregó.

Por otra parte, al igual que lo dicho por Steve Nielsen, director de Alpine, Gasly advirtió que el objetivo es averiguar qué es lo que anduvo mal en el coche para mejorar el rendimiento de cara a la siguiente fecha. “Vamos a intentar entender un poco mejor las nuevas piezas que hemos montado en el coche. El miércoles estaré en el simulador. Tenemos que mejorar el rendimiento”, acotó.

Cabe mencionar que el francés terminó en el decimotercer lugar en el GP de Austria, dos posiciones por delante de Colapinto, de manera que Alpine se quedó en cero en la octava fecha del campeonato, tal como había sucedido en 2025. Si bien todavía resta mucho por delante, el resultado causa preocupación en la sede de Enstone, sobre todo porque el siguiente destino es Silverstone, un circuito que es cuasi de localía para los franceses debido a la localización de la fábrica en Reino Unido.

Es la primera vez que Alpine no suma en la temporada.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Austria 2026