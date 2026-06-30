Dura una hora y media: la película de terror que atrapó a todos en Paramount

Paramount Plus tiene entre sus títulos una opción perfecta para los fans del terror.

Paramount Plus tiene en su catálogo una película que arrasa en reproducciones por su trama atrapante y su corta duración. Se trata de Primate, que llegó a las salas de cine el 9 de enero de 2026 bajo la distribución de Paramount Pictures, tras haber tenido su primera exhibición el 18 de septiembre de 2025 en el marco del festival Fantastic Fest.

El largometraje, dirigido por Johannes Roberts -quien además elaboró el libreto en colaboración con Ernest Riera- cuenta con un elenco principal integrado por Johnny Sequoyah, Jessica Alexander y Troy Kotsur. La producción obtuvo una recepción mayormente favorable por parte de la crítica y registró una recaudación global de 41,2 millones de dólares.

La trama plantea la ruptura de unas vacaciones familiares en un entorno tropical a raíz del cambio de conducta de Ben, un chimpancé domesticado por el grupo que desarrolla un comportamiento extremadamente agresivo tras sufrir la mordedura de una criatura portadora de rabia. El desarrollo de la historia inicia en una propiedad aislada de la isla de Oahu, en Hawái, donde un profesional de la veterinaria identificado como Doug Lambert es víctima de un ataque mortal por parte de un simio al ingresar a su espacio de confinamiento.

Treinta y seis horas antes de ese suceso, la narración sigue el arribo a la isla de Lucy Pinborough, una estudiante que regresa a su hogar tras una larga estadía en el exterior. Al viaje se suman sus conocidos Kate y Nick, generándose una tensión inicial debido a la incorporación imprevista de otra joven llamada Hannah. En el transcurso del traslado, el grupo coincide con Drew y Brad, dos jóvenes universitarios que viajan al archipiélago con fines de entretenimiento.

Primate.

Elenco completo de Primate