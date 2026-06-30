¿Messi a Marvel? El video del 10 en Spider-Man 4 que publicó Tom Holland

El divertido encuentro de Lionel Messi y SpiderMan.

El futbolista argentino Lionel Messi sorprendió a todos al ser la nueva estrella de una publicidad de Spider-Man: Brand New Day, la esperada nueva película del Hombre Araña que protagoniza el actor británico Tom Holland. El video del encuentro del 10 con el superhéroe de Marvel.

El clip fue publicado por la cuenta de Instagram de Holland y también lo difundió la cuenta oficial de Spider-Man, donde reúne un total de 225 mil me gustas a tan solo una hora de su lanzamiento. En la promo aparece un Peter Parker desayunando en su lugar de confianza, cuando entra Messi buscando al Hombre Araña a través de una aplicación de celular.

El video sigue con la emoción del joven Peter Parker ante el encuentro con el 10 y su pronta aparición como el Hombre Araña. Con un Messi monosilábico, Spider-Man le pregunta si tiene miedo a las alturas para luego llevarlo a recorrer los edificios de Nueva York entre telarañas.

Este video no corresponde a la primera interacción de Tom Holland con un futbolista argentino, ya que en una entrevista el actor confesó su fanatismo por Julián Álvarez. Además, mencionó que sería un gran candidato para interpretar a Spider-Man. “¡Serías un gran Spider-Man! Me encantaría conocerte algún día, soy un gran fan y espero que tengas una gran Copa del Mundo”, lanzó el actor al medio DAZN.

De qué trata Spider-Man: Brand New Day y cuándo se estrena en Argentina

Han pasado cuatro años desde los acontecimientos de No Way Home, y Peter Parker ahora es un adulto que vive completamente solo, ha desaparecido voluntariamente de las vidas y recuerdos de quienes ama. Combatiendo el crimen en una Nueva York que ya no conoce su nombre, se ha dedicado por completo a proteger su ciudad, un Spider-Man a tiempo completo, pero a medida que aumentan las exigencias sobre él, la presión desencadena una evolución física que amenaza su existencia, al mismo tiempo que un extraño nuevo patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado.

Spider-Man: Brand New Day está dirigida por Destin Daniel Cretton y protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal y Mark Ruffalo, entre otros. Es la cuarta película que Holland encabeza como el popular superhéroe de Marvel (también representado en cine por los actores Tobey Maguire y Andrew Garfield). En Argentina la película llegará a los cines el 29 de julio.