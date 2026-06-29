La impactante historia basada en hechos reales que expone el poder de la mafia china en Argentina

Foto captura de Los caminantes de la calle, nueva película de Juan Martin Hsu.

Los caminantes de la calle, la nueva película de Juan Martín Hsu, llegará a los cines de Argentina para recordar una historia macabra basada en hechos reales, que se adentra en una guerra secreta entre mafias chinas en el país.

La película se estrenará el jueves 9 de julio, luego de su premiere internacional en el Tallinn Black Nights Film Festival y su recorrido por festivales como BAFICI y el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Inspirada en hechos reales, esta coproducción argentino-peruana entrelaza thriller policial y drama migrante al seguir a una fiscal y un policía chino que, a través de escuchas telefónicas en dialecto cantonés, intentan desmantelar una de las mafias chinas más poderosas que controla a la comunidad china en Argentina.

Una historia de mafias chinas en Argentina

En el año 2010, las mafias chinas arribaron a la ciudad de Mendoza, Argentina que se convierte en el escenario oculto de una guerra silenciosa entre dos facciones que se disputan el control del crimen organizado, operando en las sombras de una comunidad migrante marcada por el silencio, el miedo y la distancia cultural.

Mientras comerciantes de la comunidad son extorsionados y mujeres traídas desde China bajo engaño son forzadas a prostituirse, el pequeño restaurante de la familia Dageng se convierte, sin saberlo, en el epicentro de esta lucha. Una denuncia anónima vinculada al local marca también el inicio de una investigación judicial que pondrá en marcha el desmantelamiento de la red a través de escuchas telefónicas.

Foto captura de Los caminantes de la calle, película de Juan Martín Hsu.

La fiscal Diana Belenguer, determinada a enfrentar estas organizaciones criminales, lidera una investigación inédita en el país. Con la ayuda de Li, un policía de origen chino que traduce escuchas telefónicas en dialecto cantonés, comienzan a revelar el funcionamiento interno de la mafia, sus códigos y sus jerarquías invisibles. Las conversaciones interceptadas no solo exponen los crímenes, sino también una trama familiar dentro de una de las mafias, marcada por la tensión entre dos hermanos.

Xu, soldado de una de las organizaciones, decide desobedecer a su clan y liberar a una joven víctima conocida como La Pujianesa. Esa decisión lo convierte en blanco de sus propios compañeros, y en especial de Kwan, su hermano mayor y jefe dentro de la organización, ahora encargado de matarlo. Mientras Xu y la joven huyen por sus vidas, la fiscal Belenguer y el oficial Li se adentran en una red criminal mucho más extensa y compleja de lo que habían imaginado. Los caminantes de la calle está protagonizada por Victoria Almeida, Andrés Alberto Tan He, Yuchen Che, Chien Min Lee, Yam Pin Kon y Emilio Chau Chiu.

Quién es Juan Martín Hsu

Juan Martin Hsu nació en la ciudad de Buenos Aires y estudió Diseño de Imagen y Sonido en la UBA. Participó en varios talleres y becas como: Taller Proa, programa Ibermedia y Valencia Ibertalent. En 2014 estrena su primer largometraje La Salada, seleccionado en Toronto Film Festival, BAFICI, San Sebastián, 26° Festival de Biarritz. Ganador también de numerosos premios como Cóndor de Plata, Premio de la Crítica de Biarritz, Gramado y Vancouver, entre otros. Su cortometraje Diamante Mandarín (2015- Historias breves X) fue seleccionado en el Festival Internacional de Mar del Plata y el Festival de São Paulo, entre otros. En 2021, estrena en la Competencia Internacional de Visions Du Réel La luna representa mi corazón y en cines en Taiwan. Los caminantes de la calle es su tercera película.