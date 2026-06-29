"Al final dijo una sola palabra": Conmoción por la devastadora muerte de una querida estrella de cine

´Murió un reconocido actor que brilló en las películas de Studio Ghibli.

La cultura japonesa perdió a Akihiro Miwa. El actor, cantante, escritor y director murió a los 91 años después de una trayectoria de más de siete décadas en el entretenimiento, que tuvieron un punto culmine en La Princesa Mononoke, clásico del cine animado de Studio Ghibli.

Su agente confirmó la muerte del artista, quien partió por causas naturales el pasado 20 de junio, a los 91 años. Siguiendo su última voluntad, el velorio y el funeral se hicieron de manera privada en Tokio con la presencia de familiares y amigos cercanos. De acuerdo a un comunicado de prensa, sus últimas palabras estuvieron dirigidas a un familiar: “Al final dijo una sola palabra: ‘Gracias’, y cerró los ojos en paz”. Aunque en su carrera hay muchísimos registros artísticos, Akihiro Miwa alcanzó la fama gracias a sus participaciones en las películas de Hayao Miyazaki y Studio Ghibli.

En cine participó en películas como Black Rose Mansion (1969), aunque su voz alcanzó proyección internacional décadas después gracias a dos clásicos del Studio Ghibli. Miwa interpretó a Moro en La princesa Mononoke y a la Bruja Calamidad en El increíble castillo vagabundo, ambas dirigidas por Hayao Miyazaki, quien en distintas oportunidades manifestó públicamente la admiración que siente por el talento del artista.

Además, construyó una sólida carrera sobre los escenarios y se convirtió en una de las figuras más respetadas del teatro japonés. Entre sus interpretaciones más recordadas sobresale Black Lizard, adaptación que el escritor Yukio Mishima realizó de la obra de Edogawa Ranpo. También brilló en montajes como La Marie-Vison y en diversas producciones dirigidas por Shuji Terayama, trabajos que le valieron el reconocimiento de la crítica especializada y numerosos galardones.

Un actor atravesado por la guerra

Akihiro Miwa nació el 15 de mayo de 1935 en la ciudad de Nagasaki con el nombre de Akihiro Maruyama. La historia personal de Miwa estuvo marcada por uno de los episodios más dramáticos del siglo XX. Tenía apenas diez años cuando sobrevivió a la bomba atómica lanzada sobre Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. En distintas entrevistas recordó aquellos días de destrucción y el esfuerzo que hizo para asistir a los sobrevivientes, llevándoles agua en medio del caos.

Esa experiencia influyó profundamente en su manera de entender el mundo. A lo largo de su vida se convirtió en un firme defensor del pacifismo, cuestionó el militarismo y promovió un mensaje basado en la igualdad, el respeto y el rechazo a cualquier forma de discriminación.