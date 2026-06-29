La película La Odisea, de Christopher Nolan, genera un fenómeno de nuevos lectores.

La expectativa por el estreno de La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que llegará a los cines el 17 de julio, provocó un renovado interés en torno al poema épico de Homero, con reediciones, nuevas traducciones y ensayos que buscan acercar el clásico a una nueva generación de lectores.

El fenómeno se refleja en una avalancha de publicaciones inspiradas en la obra considerada uno de los pilares de la literatura occidental. Entre ellas sobresale la reedición de la traducción del filólogo y académico español Carlos García Gual, quien definió a La Odisea como "el gran libro de aventuras del mundo occidental" y destacó su vigencia por la riqueza de sus personajes y la modernidad de su protagonista.

Para García Gual, Odiseo —o Ulises, según su nombre latino— representa un héroe distinto al de La Ilíada: vence más por su ingenio que por la fuerza y enfrenta un universo poblado de cíclopes, sirenas y dioses caprichosos apelando a la inteligencia, la palabra y la astucia. Esa complejidad explica, según el especialista, que el personaje haya inspirado durante siglos a autores como Dante, Shakespeare, Goethe y James Joyce.

El fenómeno también dio lugar a reinterpretaciones contemporáneas. El escritor británico Stephen Fry publicó una nueva versión del relato desde una mirada crítica hacia la figura tradicional del héroe masculino, mientras que el historietista italiano Milo Manara recreó la epopeya desde la perspectiva de Telémaco, el hijo de Ulises. A ellos se suman ensayos que exploran el trasfondo histórico del poema y otros que analizan sus enseñanzas desde la psicología y el desarrollo personal.

El renovado interés por la epopeya homérica no termina allí. También está en marcha una película musical animada basada en La Odisea, producida por Jerry Bruckheimer junto a Jorge Rivera-Herrans, creador del fenómeno viral Epic: The Musical, confirmando que el viaje de Ulises vuelve a ocupar un lugar central en la cultura popular más de dos milenios después de su creación.

De qué trata La Odisea y quiénes actúan en la película

La adaptación de Nolan sigue la epopeya mitológica de Odiseo y su largo viaje a casa, de 10 años de duración, tras la guerra de Troya. La película cuenta con un elenco integrado por Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya y Charlize Theron, y fue filmada con cámaras IMAX de 65 milímetros en escenarios de Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia, con un presupuesto estimado en 250 millones de dólares.