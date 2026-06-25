La película con Sandra Bullock y Nicole Kidman que es un clásico de culto y anunció su regreso a 30 años de su estreno

Actúan Sandra Bullock y Nicole Kidman, es un clásico de culto y anunció su regreso a 30 años de su estreno.

Este año, tres décadas después del estreno de Hechizo de amor, llegará su impensada secuela de la mano de Warner Bros. Protagonizada por Sandra Bullock y Nicole Kidman, la película Hechizo de Amor: La magia continúa nos devuelve a un mundo envuelto en travesuras a la luz de la luna y una poderosa magia ancestral, donde las hermanas Owens deberán enfrentar la oscura maldición que amenaza con destruir a su familia de una vez por todas en un evento cinematográfico que llegará mucho antes de lo pensado.

"No hay magia más fuerte que la de la relación entre hermanas, forjada por el destino e inquebrantable a pesar del paso del tiempo", comienza el adelanto que, a pesar de su nostálgico y optimista tono inicial, pronto deja claro que la película tendrá su buena dosis de magia oscura. Mientras que Gillian anima a Sally a salir y divertirse, las hijas de esta llegan a la casa y recuerdan entre risas cómo su madre aseguraba que todo el que se enamoraba de ella, moría, pero sin creer realmente en la maldición. No obstante, el personaje encarnado por Joey King, claramente enamorado de un chico encarnado por Xolo Maridueña, empieza a temer que sea real y trata de romperla, aunque eso la lleve "por una senda tenebrosa".

Protagonizando junto a Bullock y Kidman, en Hechizo de Amor: La magia continúa participan Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña, Solly McLeod, con Dianne Wiest y Stockard Channing. Susanne Bier dirige a partir de un guion de Akiva Goldsman y Georgia Pritchett y Kelly Marcel, basado en la novela El libro de la magia de Alice Hoffman. La película se podrá ver en salas de cine de Argentina a partir del 9 de septiembre de 2026.

Hechizo de amor: un fracaso de taquilla que encontró el cariño del público

Con un presupuesto elevado para la época y dos de las actrices más convocantes de Hollywood como principales figuras, Hechizo de amor quedó lejos de convertirse en el éxito comercial que esperaba el estudio. Aunque recuperó buena parte de su inversión, su rendimiento fue considerado decepcionante frente a las expectativas generadas.

Sin embargo, incluso entre las críticas menos favorables hubo coincidencias en algunos puntos. La química entre Bullock y Kidman como hermanas fue uno de los elementos más elogiados, al igual que el trabajo de Stockard Channing y Dianne Wiest como las excéntricas tías Owens. También recibieron comentarios positivos la fotografía, la cuidada dirección artística y una banda sonora que terminó siendo tan recordada como la propia película.

Pero el verdadero fenómeno comenzó años después. Gracias a las emisiones por televisión y, posteriormente, a su incorporación en distintas plataformas de streaming, Hechizo de amor encontró un nuevo público que la observó desde otra perspectiva. Lo que antes parecía una historia irregular pasó a valorarse como un relato sobre los vínculos familiares, la resiliencia femenina, la libertad para desafiar los prejuicios y la importancia de encontrar apoyo en la comunidad.