Gardel vuelve a sonar en la Ciudad: la Orquesta del Tango prepara un homenaje con entradas gratuitas.

En el marco de la Semana Gardeliana, el Centro Cultural 25 de Mayo recibirá a la Orquesta del tango de Buenos Aires, con un show homenaje a Carlos Gardel. La presentación contará con la dirección de los maestros Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci.

El encuentro reunirá a una de las formaciones más importantes del género para celebrar la obra del "Zorzal Criollo" y recorrer parte del repertorio que marcó la historia de la música popular argentina. Las reservas de entradas están disponibles desde el 23 de junio. Debido a la alta demanda que suelen tener este tipo de actividades gratuitas, desde el centro cultural y el Gobierno de la Ciudad recomiendan no dejar para último momento la adquisición de los tickets.

La Orquesta del tango de Buenos Aires se presentará en el Centro Cultural 25 de Mayo.

La Orquesta del Tango de Buenos Aires nació en 1980 como un organismo estable de la Dirección General de Música del Gobierno de la Ciudad. En sus comienzos fue creada como una formación típica tradicional, integrada por piano, contrabajo, violines y bandoneones, aunque con el tiempo amplió su composición incorporando otros instrumentos para adaptarse a las necesidades de su repertorio.

Sus primeros directores fueron los maestros Carlos García y Raúl Garello. Actualmente, la orquesta está dirigida por Néstor Marconi y Juan Carlos Cuacci, dos referentes del tango argentino.

A lo largo de su trayectoria se presentó en importantes escenarios de la Ciudad, del país y del exterior, y compartió conciertos con grandes figuras del género como Horacio Salgán, Leopoldo Federico, Mariano Mores, Atilio Stampone, Osvaldo Piro, Roberto Goyeneche, Susana Rinaldi, Raúl Lavié y Horacio Ferrer, entre otros artistas destacados.

Semana Gardeliana: cómo es el homenaje a Carlos Gardel en centros culturales de CABA

La presentación de la Orquesta del tango de Buenos Aires se enmarca en la Semana Gardeliana, una iniciativa de la Ciudad de Buenos Aires que reúne distintas actividades culturales para homenajear a Carlos Gardel y celebrar el legado del tango. La fecha está vinculada al Día del Cantor Nacional, establecido en honor al artista, cuya figura continúa siendo una de las más representativas de la música argentina.

Durante la semana, distintos espacios porteños se suman al homenaje con una agenda que incluye conciertos, espectáculos, proyecciones, muestras, charlas y actividades vinculadas al universo gardeliano. La programación busca recuperar la obra del "Zorzal Criollo" y acercarla a nuevas generaciones a través de diferentes propuestas culturales. Para más información se puede acceder a la agenda cultural disponible en el sitio web de Cultura de la Ciudad.