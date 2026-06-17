Darán un concierto gratuito en homenaje a Carlos Gardel en Parque Centenario.

En el marco de la Semana del Cantor Nacional, el sábado 27 a las 16 h, la Orquesta del Tango de Buenos Aires ofrecerá un concierto gratuito dedicado íntegramente a la obra de Carlos Gardel, una de las figuras más importantes de la música popular argentina, en el Anfiteatro de Parque Centenario.

Los músicos trazarán un recorrido por algunas de las canciones más representativas del repertorio gardeliano y contará con la participación de tres reconocidos intérpretes del género: Jesús Hidalgo, Alfredo Pittis y Esteban Riera, quienes aportarán sus voces en una tarde dedicada al legado del "Zorzal Criollo".

Jésus Hidalgo, Alfredo Pittis y Esteban Riera serán los cantores que homenajearán al Zorzal Criollo.

Homenaje a Carlos Gardel en Parque Centenario

El homenaje a Carlos Gardel en Parque Centenario reunirá a artistas de distintas generaciones y trayectorias que compartirán escenario para celebrar la obra del Zorzal Criollo y su influencia en la cultura argentina.

El acompañamiento musical estará a cargo de un cuarteto integrado por Federico Pereiro en bandoneón, Érica Di Salvo en violín, Shino Ohnaga en piano y Martín Wainer en contrabajo, músicos con una destacada trayectoria dentro de la escena tanguera nacional e internacional.

Entre los invitados se encuentra Jesús Hidalgo, ganador del Concurso Nacional de Canto Hugo del Carril y distinguido como Revelación de Tango en los Premios Clarín, con presentaciones en escenarios de América, Europa, Asia y Oceanía.

También participará Alfredo Pittis, cantor, escritor y artista plástico que integró importantes orquestas típicas y realizó giras por países como Japón, China, España, Italia, Rusia y Grecia. Completa el trío de voces Esteban Riera, una de las figuras destacadas del tango contemporáneo, ganador del Certamen Hugo del Carril y con una extensa trayectoria junto a agrupaciones como la Orquesta del Tango de Buenos Aires y la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto.

La propuesta busca acercar al público algunas de las composiciones más emblemáticas de Gardel a través de nuevas interpretaciones que mantienen viva la tradición tanguera y permiten redescubrir una obra que sigue siendo parte fundamental de la identidad cultural argentina.

La entrada será libre y gratuita hasta completar la capacidad del anfiteatro. En caso de lluvia, la actividad será suspendida. Se trata de una gran ocasión para disfrutar de los clásicos del Zorzal Criollo y enseñar a nuevas generaciones el arte del tango, una de las músicas populares más importantes de nuestro país.