Jaldo inició el camino de los desdoblamientos que planean seguir muchos gobernadores

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, firmó el decreto que convoca a elecciones para el 9 de mayo de 2027, con lo que se convirtió en el primero en adelantar el cronograma electoral provincial. Pero no será el único: varias provincias seguirán el mismo camino, en una decisión que incidirá en el tablero político del año próximo. "Cumplimos con la legislación vigente y con la palabra empeñada de brindar previsibilidad al proceso electoral", explicó Jaldo. De buen vínculo con la Casa Rosada, su decisión ya había sido adelantada al jefe de Gabinete, Diego Santilli. Si bien el gobierno de Javier Milei quiere que los gobernadores aliados unifiquen sus comicios con los nacionales de octubre, la experiencia reciente indica que la mayoría optará por desdoblar las elecciones, con la lógica de que les conviene que la discusión gire en torno a las gestiones provinciales y no quedar envueltos en un debate nacional de consecuencias imprevisibles.

Desde el entorno de Jaldo se ocuparon de aclarar que la decisión no era ninguna sorpresa: en 2019 y en 2023 Tucumán ya había elegido gobernador aproximadamente en las mismas fechas, por lo que el esquema ya forma parte de la tradición electoral de la provincia. En la Casa Rosada aseguraban que, efectivamente, estaban al tanto de la decisión y que no alteraba los planes del Gobierno. Jaldo -que se recuperó favorablemente de una intervención quirúrgica en la que le colocaron un stent- buscará la reelección con la boleta del peronismo y tendrá como principal rival al ex ministro del Interior, Lisandro Catalán, candidato de La Libertad Avanza. Catalán cuestionó el desdoblamiento, aunque aseguró que competirá y ganará el 9 de mayo.