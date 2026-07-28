AUH con discapacidad: el monto que ANSES pagará en agosto

ANSES aplicará un aumento del 1,89% en la AUH con discapacidad durante agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un incremento del 1,89% en la Asignación Universal por Hijo (AUH) con discapacidad durante agosto de 2026. La actualización responde a la movilidad mensual establecida por el Decreto 274/2024 y también impactará en los ingresos de quienes reciben la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche.

Cuánto cobrará la AUH con discapacidad en agosto de 2026

Con la actualización del 1,89%, el monto bruto de la AUH con discapacidad pasará de $482.062 a $491.173 por beneficiario.

Sin embargo, ANSES retiene el 20% de la prestación hasta que se presente la Libreta con los controles de salud y escolaridad correspondientes. Por ese motivo, el pago habitual queda conformado de la siguiente manera:

Monto bruto: $491.173.

Retención del 20%: $98.234,60.

Cobro directo: $392.938,40.

No obstante, los hogares con hijos de hasta 5 años inclusive cuyos controles sanitarios y esquemas de vacunación son validados de manera automática entre el Ministerio de Salud y ANSES reciben el 100% del beneficio, por lo que perciben los $491.173 completos.

Los montos para quienes viven en la Patagonia

Los beneficiarios que residen en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones acceden al adicional por zona desfavorable.

En estos casos, el monto bruto asciende a $638.526, mientras que la retención del 20% equivale a $127.705,20. De esta manera, el cobro directo alcanza los $510.820,80, un valor superior al resto del país debido al diferencial aplicado por ANSES.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma al cobro

Las familias que reciben la AUH con discapacidad también acceden a la Tarjeta Alimentar sin límite de edad del hijo o hija con discapacidad. Este beneficio se acredita automáticamente. Las familias con niños de hasta 3 años también reciben el Complemento Leche del Plan 100 junto con la prestación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Los valores vigentes son de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para quienes tienen dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos.

Con la suma de ambos beneficios, una familia con un hijo con discapacidad percibirá $465.188,40 en el régimen general y $583.070,80 en la zona patagónica.

La Tarjeta Alimentar se acredita automáticamente junto con la prestación mensual correspondiente.

Complemento Leche: quiénes lo cobran

Las familias con niños de hasta 3 años también reciben el Complemento Leche del Plan 1000 Días. Este beneficio, que se actualiza mediante el mismo esquema de movilidad de ANSES, alcanzará los $56.897 durante agosto de 2026.

Al incorporar este tercer ingreso, el total de bolsillo llegará a $522.085,40 para los beneficiarios del régimen general. En la Patagonia, el monto ascenderá a $639.967,80.

Quienes deseen conocer la fecha exacta de cobro o consultar el detalle de su liquidación podrán ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde encontrarán toda la información correspondiente al calendario de pagos de agosto de 2026.