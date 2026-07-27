Al menos 30 muertos en un ataque a una aldea en el estado nigeriano de Kaduna, reportan residentes

FOTO DE ARCHIVO: Los escolares y profesores nigerianos rescatados regresan a casa tras la terrible experiencia del secuestro

​Al menos 30 personas perdieron la vida cuando unos hombres armados ‌atacaron una aldea ‌en el estado de Kaduna, al noroeste de Nigeria, en la madrugada del lunes, según informaron dos residentes.

Dogon Rana, secretario del jefe de la aldea, explicó que los hombres armados irrumpieron ​en la comunidad ⁠disparando al azar e incendiando casas. ‌Entre los fallecidos había ocho ⁠niños, mientras que ⁠otras cuatro personas resultaron heridas.

La violencia perpetrada por bandas armadas y otros grupos criminales ⁠se ha convertido en un importante ​problema de seguridad en ‌varias zonas del noroeste ‌y el centro-norte de Nigeria, donde ⁠las comunidades son con frecuencia blanco de incursiones mortales.

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El noreste se enfrenta a una insurgencia mortal por parte ​de los ‌militantes islamistas de Boko Haram y del grupo escindido ISWAP. Ningún grupo ha reivindicado la autoría del ataque en el estado de ⁠Kaduna.

El líder juvenil Ishaya Dawa, otro residente, afirmó que los atacantes irrumpieron en la aldea de Naridon, en el área de gobierno local de Kauru, cerca de la medianoche, y abrieron fuego contra los ‌vecinos.

Dawa señaló que algunos residentes fueron masacrados y añadió que varios cadáveres habían sido trasladados al depósito de cadáveres.

"Las víctimas son mujeres, niños y ancianos", afirmó Dawa. ‌Los asaltantes incendiaron las casas antes de huir, añadió.

Dawa señaló que las fuerzas de ‌seguridad llegaron ⁠a la aldea por la mañana, horas después del ataque.

(Reporte ​de Hamza Ibrahim y Ahmed Kingimi. Redacción de Chijioke Ohuocha; Edición de Sharon Singleton. Editado en español por Natalia Ramos)