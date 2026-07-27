Se retiró Salvko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026, y crecen las teorías conspirativas

Se retiró Slavko Vincic, el polémico árbitro de la final entre Argentina y España.

Se retiró Slavko Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, y crecen las teorías conspirativas acerca de lo sucedido en el encuentro por el título. El juez esloveno de 46 años le dio un cierre a su extensa carrera profesional justamente pocos días después de haber dirigido nada menos que la definición de la Copa del Mundo, en Nueva Jersey (Estados Unidos).

La noticia fue confirmada por la Asociación de Fútbol de Eslovenia a través de un escueto comunicado en su página web: "Una semana después de la final del Mundial en Estados Unidos, Slavko Vinčić concluyó oficialmente su histórica carrera arbitral en la cima del mundo". A partir de dicha publicación, recrudecieron las especulaciones acerca de lo sucedido en el encuentro.

Además del partido por el título máximo, Vinčić impartió justicia en otros tres duelos del certamen durante el Mundial 2026: el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos en el debut, el triunfo 2-1 de Argelia sobre Jordania por el mismo Grupo J de la "Albiceleste" y la victoria 2-0 de México ante Ecuador en los octavos de final, cuando expulsó al defensor ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca.

De los últimos 15 partidos en los Mundiales, la Selección Argentina apenas perdió dos y ambos fueron justamente con el esloveno en la cancha. El anterior a la final contra España fue el 1-2 frente a Arabia Saudita, en el estreno en la edición de Qatar 2022. Más allá de los elogios lógicos que recibió en su país natal, en la final tuvo algunos fallos polémicos. La primera amonestación a Enzo Fernández era totalmente evitable y no amonestó a ningún jugador español pese a que la "Roja" hizo 21 faltas en los 120 minutos disputados. En cambio, la "Albiceleste" recibió cinco amarillas y una expulsión con 25 infracciones cometidas.

Se retiró Slavko Vincic, el polémico árbitro de la final entre Argentina y España.

¿Por qué estuvo preso Vincic, el árbitro de la final del Mundial 2026?

Vincic estuvo detenido dentro de una investigación por prostitución, tráfico de armas y narcotráfico. El árbitro fue encontrado junto a otras 25 personas y nueve mujeres en una cabaña de Bijeljina, en Bosnia y Herzegovina. El operativo se realizó porque los investigadores avanzaban sobre una red de actividades ilegales.

Según explicó en aquel momento, el árbitro llegó al lugar por la invitación de un conocido. “No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento”, había expresado. Sobre el momento que llegaron los agentes de seguridad, recordó: “Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente llegó la policía y sucedió lo que sucedió”. El operativo derivó en el secuestro de una cantidad considerable de cocaína, armas de fuego, chalecos antibalas y una suma importante de dinero en efectivo.

El árbitro declaró desconocer las actividades que se realizaban en el lugar y, luego de que no encontraran pruebas en su contra, fue liberado. Sin embargo, el nombre de Vincic quedó asociado para siempre a la investigación, aunque su inocencia le permitió continuar con su carrera dentro del arbitraje internacional. Por su parte, la Federación de Fútbol de Eslovenia respaldó su versión y aseguró que el árbitro estuvo “en el sitio equivocado en el momento inadecuado”.

Cómo terminó la causa judicial en la que estuvo involucrado el árbitro

La investigación judicial determinó que la responsable principal de la organización era una mujer que había sido interceptada cuando intentaba cruzar la frontera hacia Croacia junto a otras personas. Las pruebas reunidas por la Justicia bosnia no permitieron establecer ninguna conexión entre Vincic y las actividades ilícitas, por lo que el caso quedó definitivamente cerrado en torno a la figura del árbitro.

Casi seis años después de aquel episodio, el árbitro esloveno llegó a dirigir la definición del Mundial 2026 donde la Selección Argentina perdió contra España, en un partido que además incluyó la expulsión de Enzo Fernández. Curiosamente, la "Albiceleste" hizo 24 faltas y recibió cinco amonestaciones, mientras que la "Roja" cometió 21 infracciones pero ninguno vio la tarjeta amarilla.

Las teorías conspirativas que rodean al Argentina vs. España

Los comentarios en las redes sociales indican que hubo una campaña "anti Argentina", fundamentalmente desde Europa, luego de que instalaran que "la FIFA de Gianni Infantino le regaló el Mundial de Qatar 2022" por la presencia de Messi, con penales cobrados que según ellos no fueron faltas. La envidia y el resentimiento por los cuatro títulos de la "Scaloneta" en apenas tres años hicieron el resto. Más tarde, antes de la final ante España, se viralizó el video de la arenga de "Leo" como desganado, pidiéndoles a sus compañeros "olvidarse de todo" y enfocarse sólo en jugar antes del partido.

Pero no quedó todo allí, ya que algunos periodistas fueron más allá. Dijeron que, como Infantino necesitaba el voto que hasta el momento no tenía de la UEFA (Europa) para asegurar la reelección como presidente de la FIFA, le bajó línea a Claudio "Chiqui" Tapia (su amigo y mandamás de la AFA) para darle el título a España. Para colmo, el presidente de la UEFA (Aleksander Čeferin) es esloveno al igual que el árbitro de la final, Slavko Vincic. Curiosamente, este juez también había dirigido en el único cotejo en el que la "Scaloneta" había perdido anteriormente en las Copas del Mundo, ante Arabia Saudita en Qatar 2022.

A cambio de la supuesta "entrega" de la final, la FIFA le perdonaría a Argentina la dura pena que iban a aplicarle por la bandera de las Islas Malvinas expuesta ante Inglaterra en la semifinal, situación que está prohibida por el reglamento de la FIFA y que suele ser castigada con duras sanciones por tratarse de "expresiones políticas". Por supuesto, se trata simplemente de trascendidos mediáticos y de redes sociales, sin ningún tipo de fundamento ni voces oficiales al respecto.