China acusa a EEUU de "hegemonismo" en la IA y amenaza con responder a posibles investigaciones

FOTO DE ARCHIVO. El portavoz del Ministerio de Comercio chino, He Yadong; el negociador comercial chino, Li Chenggang; y el subdirector de la Administración del Ciberespacio de China, Wang Jingtao, ofrecen una rueda de prensa en Madrid (España)

El ​Ministerio de Comercio de China acusó el lunes a Estados Unidos de "hegemonismo en materia de IA" y amenazó con tomar contramedidas después de que altos cargos estadounidenses afirmaran que las ‌empresas chinas de IA podrían enfrentarse a ‌investigaciones, sanciones y restricciones comerciales por el supuesto robo de tecnología estadounidense.

El ministerio dijo que Washington estaba amenazando a las empresas chinas con sanciones basadas en acusaciones de que utilizaban la "destilación" para copiar modelos avanzados de IA estadounidenses, a pesar de lo que calificó como una falta de fundamentos fácticos o jurídicos.

La destilación de modelos es una técnica de entrenamiento de IA de uso generalizado en la que los desarrolladores emplean los resultados de un modelo más capaz para entrenar o mejorar otro ​sistema. Las autoridades estadounidenses afirman ⁠que distinguen entre la destilación legítima y la extracción a gran escala, que equivale a un ‌robo de propiedad intelectual.

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"TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS"

"Ante cualquier acción que cause un perjuicio ⁠sustancial a los intereses chinos, China adoptará todas las medidas ⁠necesarias para salvaguardar firmemente sus derechos e intereses legítimos", afirmó un portavoz del ministerio en un comunicado.

Estos comentarios marcan una escalada en una disputa centrada en la empresa Moonshot AI, con sede en Pekín, ⁠cuyo modelo Kimi K3, lanzado recientemente, ha llamado la atención por sus capacidades de ​programación y ha intensificado el debate en Washington sobre si los desarrolladores ‌chinos están copiando modelos estadounidenses o reduciendo rápidamente ‌la brecha tecnológica a través de su propia investigación. La controversia se hace eco de ⁠la reacción en Estados Unidos al auge de la empresa emergente china DeepSeek el año pasado.

El director de la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca, Michael Kratsios, dijo la semana pasada que el Gobierno de EEUU disponía de información que indicaba que Moonshot había destilado el modelo "Claude ​Fable 5" de ‌Anthropic para desarrollar el Kimi K3.

Kratsios alegó que Moonshot había creado una sofisticada plataforma interna para llevar a cabo una destilación a gran escala de modelos estadounidenses y que alternaba entre múltiples métodos de acceso para evitar ser detectada. También dijo que la empresa había adquirido servidores equipados con chips GB300 de Nvidia y había accedido a dichos ⁠sistemas en Tailandia, probablemente para entrenar sus modelos.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, advirtió posteriormente de que las empresas chinas podrían enfrentarse a sanciones financieras o a su inclusión en la Lista de Entidades del Departamento de Comercio, lo que restringe el acceso a la tecnología estadounidense.

"Apoyamos la IA de código abierto y la innovación que esta permite. Pero el código abierto no es sinónimo de vía libre para la propiedad intelectual estadounidense", escribió Bessent en la red social X.

"Cuando las empresas de RPC (China) lleven a cabo ataques ‌de destilación encubiertos a escala industrial que crucen la línea hacia el robo de propiedad intelectual, se plantearán sanciones y la inclusión en la Lista de Entidades", dijo.

Moonshot ha rechazado las insinuaciones de que el rendimiento del Kimi K3 se haya logrado mediante "destilación", y declaró la semana pasada al diario chino National Business Daily que las mejoras en el rendimiento se debían a cambios originales en la arquitectura subyacente.

La inclusión ‌en la Lista de Entidades podría restringir gravemente el acceso de Moonshot a semiconductores, software y servicios en la nube de EEUU. Estados Unidos utilizó esta lista negra comercial como elemento central de su campaña contra el fabricante ‌chino de equipos de ⁠telecomunicaciones Huawei a partir de 2019.

Anthropic dijo en febrero que había identificado más de 3,4 millones de interacciones con sus modelos Claude vinculadas a Moonshot. Señaló que ​se utilizaron cientos de cuentas fraudulentas para evaluar capacidades como el razonamiento, la programación, el análisis de datos, el uso de herramientas, la visión artificial y el manejo de computadores.

Con información de Reuters