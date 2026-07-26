Alan Lez en su primer Niceto: carisma y despliegue escénico en una noche de oda al pop

Alan Lez se presentó ante un Niceto colmado.

Alan Lez desembarcó en Niceto Club con un espectáculo bisagra que ratificó su crecimiento y consolidó su lugar como una de las apariciones más potentes de la escena pop nacional. Recordado por ser finalista en La Voz Argentina 2025, el músico demostró que su carrera no comenzó allí: en su pisada escénica se pudo ver la solidez propia de un artista que lleva más de quince años frente al público.

Ante un recinto completo, Lez ofreció un recorrido que combinó los primeros temas de su repertorio con sus lanzamientos más recientes; desde los acordes iniciales, el cantante se adueñó por completo de la noche con su carisma y fuerza performática. El show sumó una lista de invitados que potenció la versatilidad de la fecha: Alan compartió escenario con Benito Cerati para entregar una lograda versión de Amor descartable de Virus; unió su voz a la de Blair para abordar el clásico ricotero La Bestia Pop, y sorprendió al sumar al Coro Buenos Aires Gospel para interpretar una vibrante relectura de Bohemian Rhapsody de Queen.

Canciones como Me gustas mucho, Efecto Tabú, Prendimos la luz y Físico funcionaron como detonantes para encender al público; propuestas que se mueven con soltura sobre una base pop pero coquetea constantemente con el rock, el funk y la calidez de baladas al piano, ejecutadas por el propio artista. Más allá de sus dotes vocales y musicales, su diferencial radica en un manejo del escenario implacable que dominó el show de principio a fin.

Con un perfil que evoca a los grandes divos de la música popular, Lez reúne matices de referentes históricos: despliega recursos escénicos a lo Michael Jackson o Freddie Mercury, maneja frecuencias de bajo bien marcadas con impronta Prince y alcanza distorsiones vocales con guiños al estilo Axl Rose y una estética con tintes de Bowie. Con esta presentación en Niceto, Alan Lez demostró que cuenta con todas las credenciales para posicionarse como una figura central del pop argentino contemporáneo.

Quién es Alan Lez

El músico Alan Lez (Alan Lezcano), nacido en 1996 y originario de San Antonio de Padua, inició su actividad en la composición a los 15 años. Su propuesta integra influencias del pop y el rock local e internacional, abarcando además el ámbito de la producción musical. Durante 2019 publicó dos EPs que incluyeron versiones de obras del repertorio argentino como Lunes por la madrugada y Un misil en mi placard.

Alan Lez.

En 2024 presentó su primer álbum de estudio, titulado Full 25/7, del cual se desprendieron cortes como Fatal y Tu Solo. Posteriormente, el 30 de junio de 2025, participó en la etapa de audiciones a ciegas del certamen La Voz Argentina interpretando el tema Prisionero, de la agrupación Miranda!; desde entonces, su nombre no dejó de crecer en la música.