“No lo detecté a tiempo”: reconocida figura de Telefe reveló que sufre de un cancer avanzado

Figura de Telefe contó que sufre de cancer.

Caro Trippar sorprendió a sus seguidores al revelar, a través de un extenso video en su canal de YouTube, que fue diagnosticada con cáncer de mama. La influencer, una de las creadoras de contenido más populares del país, relató con crudeza el proceso que atravesó desde que recibió la noticia hasta la decisión de hacerlo público.

"No puedo creer que estoy diciendo esto"

El video, grabado el 25 de mayo en Estados Unidos, muestra a Trippar visiblemente conmovida al iniciar su relato. "Tengo cáncer. No puedo creer que estoy diciendo esto", expresó entre lágrimas. La creadora de contenido explicó que prefirió esperar varios meses antes de compartir la noticia con su comunidad, tiempo durante el cual continuó con su rutina laboral mientras atravesaba estudios y consultas médicas.

El duro mensaje de Caro Trippar.

Una confusión que retrasó el diagnóstico

Uno de los aspectos que más la afectó al repasar el proceso fue el hecho de no haber detectado la enfermedad a tiempo. Según contó, los primeros signos que notó en su cuerpo los asoció con una mastitis producto de la lactancia de su hijo Milo. "Confundí una mastitis y no lo detecté a tiempo porque estaba dando la teta", explicó, remarcando que en ese momento no imaginaba que esos cambios podían estar vinculados a un cuadro de mayor gravedad.

Metástasis y tratamiento

El diagnóstico que recibió finalmente fue de un cáncer de mama HER2 negativo, hormonal positivo, con metástasis. Trippar contó que comenzará un tratamiento de quimioterapia y que aún continúa atravesando una etapa de estudios y definiciones médicas para conocer cuáles serán los próximos pasos en su recuperación.

Un mensaje de concientización

Durante su testimonio, la influencer remarcó que una de las principales razones que la llevaron a compartir su historia fue poder acompañar a otras mujeres que atraviesen una situación similar. Contó que, al recibir el diagnóstico, buscó relatos de otras mujeres jóvenes que hubieran pasado por lo mismo y encontró pocos testimonios con los que pudiera sentirse identificada, lo que reforzó su decisión de visibilizar su caso.

En ese sentido, dejó un mensaje directo dirigido a su comunidad: "Si sentís un bultito, por más mínimo que sea, andá a hacerte ver". Con esa frase, la creadora de contenido buscó transformar su experiencia personal en una herramienta de prevención para miles de seguidoras.