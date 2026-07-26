Un gremio llamó a una gran marcha nacional contra el gobierno de Milei: “Restitución de derechos”

Un gremio llamó a una gran marcha nacional contra el gobierno de Milei

El Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines de Zona Oeste (SEOCA) lanzó una propuesta de alto impacto político y sindical. Su secretario general, Julio Rubén Ledesma, convocó a la realización de una “gran marcha nacional de restitución de los derechos”, en respuesta a la coyuntura económica y social que atraviesa el país.

El dirigente mercantil cerró la Asamblea General Ordinaria de la organización con un mensaje enfático: “Tenemos que levantarnos y hacer una gran marcha nacional de restitución de los derechos de los argentinos”, expresó ante la militancia reunida. La convocatoria se dio en el marco institucional de la asamblea, donde se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance correspondiente al último ejercicio fiscal del gremio mercantil del oeste del Gran Buenos Aires.

Gobierno anti obrero

Durante su discurso, Ledesma no dudó en calificar al Gobierno Nacional como una administración de corte “anti obrero”. Asimismo, advirtió sobre el impacto del ajuste en los ingresos y en las condiciones laborales de las familias trabajadoras. En esa línea, el líder sindical sostuvo que “tenemos que ponernos al frente de los conflictos”. Y agregó: “Si no ejercemos nuestro derecho a decir lo que hay que decir, van a seguir avasallando las conquistas históricas del pueblo”.

De esta manera, instó al resto de las conducciones sindicales a adoptar una postura de mayor confrontación colectiva, en defensa de los derechos adquiridos por el movimiento obrero a lo largo de décadas.

Por otra parte, en el plano económico-financiero, el informe presentado por la Tesorería de la entidad arrojó un saldo positivo. Sin embargo, las autoridades remarcaron la creciente dificultad para gestionar prestaciones y servicios asistenciales en medio de un contexto signado por la alta inflación y la pérdida de puestos de trabajo en el comercio regional.

La asamblea contó con la presencia de figuras históricas del sindicalismo nacional. Entre ellas, el ex ministro de Trabajo de la Nación Enrique Rodríguez, quien acompañó la convocatoria y dejó definiciones de peso.

“Creo y creí en los líderes sindicales”, afirmó Rodríguez, al tiempo que ponderó la figura del histórico dirigente Saúl Ubaldini, recordando que “nunca se olvidaba de sus representados”. En ese sentido, vinculó la prédica de Ledesma con la tradición de Ubaldini, destacando la continuidad de un sindicalismo que coloca en el centro a los trabajadores y sus necesidades.

Rodríguez fue más allá y señaló: “Ledesma fue muy claro, sin trabajo y sin empleo, no hay ninguna posibilidad de subsistencia de los sindicatos”. Asimismo, subrayó que “de las crisis como las de hoy surgen los nuevos liderazgos”, en referencia al rol que el actual titular del SEOCA podría asumir en el escenario gremial nacional.