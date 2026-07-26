Así quedó la Copa de Constructores de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Hungría

McLaren es el tercer equipo en ganar en esta temporada.

La nueva era de la Fórmula 1 había comenzado con un dominio casi absoluto de Mercedes, que solo se había visto interrumpido por las victorias de Lewis Hamiton en Barcelona y Charles Leclerc en Silverstone. Es decir, solamente Ferrari había logrado intercalar algún triunfo con la marca alemana, pero este domingo se sumó McLaren como tercer equipo ganador del año con el triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de Hungría.

El piloto británico obtuvo la pole este sábado en el Hungaroring y, aunque fue superado por Oscar Piastri en la largada, la escudería papaya mantenía buenas chances de terminar la carrera con un 1-2. Sin embargo, el australiano se vio perjudicado por un incidente con Carlos Sainz y la posterior rotura de la caja de cambios que lo obligó a abandonar en la vuelta 56, de manera que McLaren solamente pudo sumar con uno de sus pilotos.

Detrás de Norris, Max Verstappen consiguió su cuarto podio de la temporada con el RB22 al terminar segundo este domingo con una brillante estrategia que fue una de las sorpresas del día. De hecho, el neerlandés fue votado como el Piloto del Día por la comunidad, mientras que Isack Hadjar quedó sexto, por lo que los austriacos pudieron sumar con sus dos pilotos una vez más y esperan por más mejoras en la segunda parte del campeonato.

Otro equipo que sumó por duplicado fue Mercedes, que celebró el tercer lugar de Andrea Kimi Antonelli, el actual líder del campeonato que volvió a superar a su compañero, George Russell, quien finalizó séptimo. Por su parte, Ferrari también tuvo a sus dos pilotos entre los diez mejores, con Hamilton cruzando la línea de meta en el cuarto lugar, aunque una sanción por límite de velocidad en pitlane lo hizo caer al quinto detrás de Leclerc.

Entre los últimos de la zona de puntos quedaron los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, quienes terminaron octavo y décimo, respectivamente, con el Audi de Nico Hülkenberg en el medio. Por consiguiente, las escuderías que quedaron en cero este fin de semana en Budapest fueron Alpine, Aston Martin, Haas, Williams y Cadillac, que volvió a retirar a sus dos coches.

Todos los pilotos que sumaron puntos este domingo.

Copa de Constructores de la F1 tras el GP de Hungría 2026

Mercedes: 379 puntos. Ferrari: 307. McLaren: 220. Red Bull: 177. Racing Bulls: 66. Alpine: 61. Haas: 21. Audi: 12. Williams: 11. Aston Martin: 1. Cadillac: 0.

Norris obtuvo su primer triunfo del año.

Horarios del GP de Países Bajos 2026 de F1

Tras el GP de Hungría, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de Zanvoort, donde se disputará el Gran Premio de Países Bajos entre el 21 y 23 de agosto por la decimosegunda fecha. A continuación, los días y horarios: