Boca vs. Deportivo Riestra: quién gana, predicciones y pronóstico del partido de la Liga Profesional, según la IA (Foto: Getty Images)

Boca Juniors se enfrenta a Deportivo Riestra este domingo 26 de julio de 2026 a las 19:30 hs por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el estadio Guillermo Laza de Flores.

Boca vs. Deportivo Riestra: quién gana el partido, según la IA

Tras analizar el desempeño, la técnica y la actualidad de los futbolistas de ambos equipos, la inteligencia artificial adelantó que el ganador será Boca Juniors. De acuerdo al análisis, el Xeneize tiene un 58% de probabilidad de triunfo, mientras que hay un 24% de posibilidad de empate y 18% de probabilidad de que la victoria se la lleve Deportivo Riestra.

El marcador estimado contempla una victoria 2 a 0 favorable al elenco de La Ribera, cimentado en la jerarquía del plantel y su balance defensivo. De acuerdo a la IA, el azul y oro predominará en la tenencia de la pelota y se quedará con los puntos del encuentro.

De acuerdo a la IA, la victoria se la llevará Boca Juniors por un 2 a 0

A nivel colectivo, Boca inicia el certamen con la obligación de pelear el puesto. La escuadra dirigida técnicamente llega con un funcionamiento estructurado que prioriza la posesión del balón, el control del ritmo de juego y el volumen ofensivo en campo rival.

En contraposición, el combinado Blanquinegro apoya su propuesta futbolística en el orden táctico, la presión sobre las salidas rivales y el repliegue intensivo para explotar las transiciones rápidas en el Guillermo Laza. A pesar de la fortaleza física que suele exhibir en condición de local, la diferencia de jerarquía en las áreas inclina la balanza hacia el cuadro visitante.

En el aspecto individual, el Xeneize cuenta con piezas determinantes en todas sus líneas. La conducción en la mitad de la cancha por parte de Leandro Paredes, sumada al desequilibrio de extremos como Exequiel Zeballos o Brian Aguirre, le otorgan distintas variantes en ataque para romper esquemas defensivos cerrados. Asimismo, la presencia de Lautaro Di Lollo en la zaga central brinda solidez defensiva y juego aéreo en ambas áreas.

Por el lado del elenco de Flores, la figura del arquero Ignacio Arce resulta clave para mantener al equipo en partido frente a rivales de fuste. En la faceta ofensiva, la presencia de delanteros físicos como Jonathan Herrera y Antony Alonso representa la principal amenaza en la pelota parada y en los contraataques.

Antecedentes entre Boca y Riestra

El historial de enfrentamientos oficiales entre ambos equipos es de solo dos partidos: