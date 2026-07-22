Cuándo juega Boca vs. Deportivo Riestra: fecha, hora y TV en vivo

Boca enfrenta a Riestra.

El Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino se pone en marcha y uno de los encuentros que despierta expectativa en la primera fecha será el que protagonizarán Boca Juniors y Deportivo Riestra. Se trata de uno de los primeros partidos de Rodolfo Arruabarrena desde que comenzó su segundo ciclo en el Xeneize, al que le busca imponer su impronta tras un primer semestre que ha dejado sensaciones negativas con la eliminación temprana en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Así las cosas, mientras el "Xeneize" busca consolidar una nueva etapa y trasladar las buenas señales al campeonato local, el "Malevo" intentará extender el impulso anímico que le dio ser una de las grandes sorpresas de la Copa Argentina. El cruce aparece como una buena medida para dos equipos que arrancan el semestre con objetivos distintos, pero con la confianza fortalecida por sus últimas actuaciones.

Cuándo juega Boca contra Deportivo Riestra

Fecha: Domingo 26 de julio.

Hora: 19:30.

TV: Por el Pack Premium (ESPN Premium o TNT Sports).

Cómo llegan a este duelo Boca y Riestra

Boca iniciará el Clausura después de un estreno auspicioso en la Copa Argentina y con poco descanso por su encuentro por la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena venció 2-0 a Sarmiento de Junín y avanzó a los octavos de final gracias a una producción que fue creciendo con el correr de los minutos. El equipo mostró solidez defensiva, dominio territorial y eficacia para resolver el partido en el complemento. A la espera de más refuerzos, el "Vasco" intenta darle al equipo su sello de mayor verticalidad y mucha tenencia de pelota, con jóvenes que se sumaron a la primera.

El Xeneize quiere empezar con el pie derecho.

Del otro lado estará un Deportivo Riestra que llega fortalecido tras protagonizar uno de los grandes golpes de los 16avos de final de la Copa Argentina. El conjunto del Bajo Flores eliminó a San Lorenzo luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos y quedarse con la definición por penales por 5-4, mostrando personalidad para recuperarse después de comenzar en desventaja.

El equipo reaccionó en el segundo tiempo con el empate de Tomás González y luego mostró una gran efectividad desde los doce pasos para sellar una clasificación histórica. La victoria reforzó la confianza de un plantel acostumbrado a competir con intensidad y que buscará trasladar ese envión al campeonato, en donde desde que ascendió ha dado más de una sorpresa frente a equipos grandes.