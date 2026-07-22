Rosalía pidió disculpas a sus fans argentinos tras la polémica por burlarse de la Selección.

Rosalía rompió el silencio después de las críticas que recibió por compartir un video en TikTok relacionado con la final del Mundial. En una historia de Instagram explicó que nunca leyó el mensaje que acompañaba la publicación y pidió perdón.

La cantante española salió a aclarar la polémica que la tuvo en el centro de las críticas de miles de usuarios argentinos en las últimas horas. Después de haber compartido en TikTok un video publicado por Mia Khalifa que generó un fuerte rechazo entre sus seguidores del país, la artista utilizó sus historias de Instagram este miércoles para pedir disculpas.

El pedido de disculpas de Rosalía a los fanáticos argentinos.

Con un mensaje breve y directo, la cantante escribió: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón." La publicación llegó luego de que su nombre se volviera tendencia en redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron el repost realizado tras la final del Mundial 2026, en la que España venció 1 a 0 a Argentina y se consagró campeona.

El repost que desató la polémica

Todo comenzó cuando Rosalía compartió en TikTok un video subido por la ex actriz y creadora de contenido Mia Khalifa. El clip celebraba el triunfo español y contenía un mensaje que muchos usuarios argentinos interpretaron como una provocación en medio de la sensibilidad que dejó la derrota de la Selección.

Aunque la artista no agregó ningún comentario propio, el simple hecho de haber republicado el contenido fue suficiente para que recibiera una ola de críticas en X, Instagram y TikTok. Muchos fanáticos argentinos expresaron su decepción y le reclamaron que eliminara la publicación, otros aseguraron devolver sus entradas para los conciertos que dará en 10 días en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Un momento delicado para la artista

El episodio ocurre apenas días después de otro duro golpe para Rosalía. La cantante atraviesa un momento de profundo dolor por la muerte de uno de sus bailarines, una noticia que conmovió a su entorno artístico y que ella misma acompañó con mensajes de despedida en redes sociales.

En ese contexto, el pedido de disculpas busca bajar la tensión con un público que históricamente le mostró un fuerte apoyo y que, tras la publicación del repost, había manifestado su enojo de forma masiva.