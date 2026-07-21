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Nuevo ministro Defensa de R.Unido califica de "irresponsables" maniobras militares de Rusia frente a costas británicas

21 de julio, 2026 | 11.01

El nuevo ministro de Defensa británico, ‌Wes Streeting, ‌dijo el martes que era "irresponsable" por parte de Rusia haber llevado a cabo un ejercicio con fuego real frente ​a la ⁠costa inglesa.

"Debemos considerar los ‌acontecimientos de ayer ⁠como una ⁠actuación teatral e irresponsable", dijo Streeting a los periodistas cuando ⁠se le preguntó ​por el incidente.

"No ‌es la primera ‌vez que Rusia se ⁠comporta así y, francamente, es solo la punta del iceberg ​de ‌las amenazas diarias a las que se enfrentan este país y nuestros aliados".

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Previamente, un ⁠ministro del Gobierno había confirmado que un buque de la Armada rusa había llevado a cabo un "breve ejercicio con fuego real" ‌en aguas internacionales, aproximadamente a 40 millas náuticas al sur de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra. ‌El ministro señaló que durante el ejercicio se habían ‌seguido ⁠los procedimientos estándar de seguridad marítima.

Con información de Reuters

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