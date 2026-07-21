Nuevo ministro Defensa de R.Unido califica de "irresponsables" maniobras militares de Rusia frente a costas británicas

Primera reunión del gabinete con el primer ministro británico Andy Burnham en el número 10 de Downing Street, en Londres.

El nuevo ministro de Defensa británico, ‌Wes Streeting, ‌dijo el martes que era "irresponsable" por parte de Rusia haber llevado a cabo un ejercicio con fuego real frente ​a la ⁠costa inglesa.

"Debemos considerar los ‌acontecimientos de ayer ⁠como una ⁠actuación teatral e irresponsable", dijo Streeting a los periodistas cuando ⁠se le preguntó ​por el incidente.

"No ‌es la primera ‌vez que Rusia se ⁠comporta así y, francamente, es solo la punta del iceberg ​de ‌las amenazas diarias a las que se enfrentan este país y nuestros aliados".

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Previamente, un ⁠ministro del Gobierno había confirmado que un buque de la Armada rusa había llevado a cabo un "breve ejercicio con fuego real" ‌en aguas internacionales, aproximadamente a 40 millas náuticas al sur de Plymouth, en el suroeste de Inglaterra. ‌El ministro señaló que durante el ejercicio se habían ‌seguido ⁠los procedimientos estándar de seguridad marítima.

Con información de Reuters