Lionel Scaloni habló por primera vez tras la derrota en la final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina, habló por primera vez después del arribo a Buenos Aires. El director técnico le agradeció al público por el gran recibimiento y la ovación, a pesar de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026.

“El recibimiento de la gente fue impresionante, muy lindo... Está bien que se festeje, aunque cuesta digerir que no ganamos", reconoció el pujatense de 48 años. "Pero también nos viene bien saber que en la derrota somos nobles y se pueden sacar cosas positivas”, consideró desde dentro del auto.

"Después de un torneo así es normal que uno se replantea cosas. Lo más importante es que la gente entendió que dimos todo y que la Selección Argentina es lo que importa", profundizó. “No viene bien saber que no ganamos, pero de la derrota se pueden sacar cosas positivas. Los jugadores se brindaron al máximo, y dieron una demostración de carácter”, rescató quien acumuló cuatro títulos oficiales al mando de la "Albiceleste".

Además, el DT descartó de plano las teorías conspirativas, los supuestos problemas en el vestuario y la posible sanción inmediata de la FIFA por la bandera de las Islas Malvinas contra Inglaterra: "No leo redes y no tengo idea que se dice sobre esos rumores. No puedo creer que me pregunten si hay o hubo conflictos internos". "¿Problemas por la bandera sobre las Islas Malvinas? No sé, no tengo conocimiento. No sé si en un futuro, no nos dijeron nada”.

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Consultado al respecto, luego de que él mismo sembrara las dudas en la conferencia de prensa posterior a la derrota, el santafesino reiteró: “Hasta diciembre estamos acá”. Incluso, recalcó que “son cosas normales, que uno se replantea. Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo". Y completó, en la misma línea: "Lo más importante es esta unión, esta conexión... Más allá de si estoy yo o no”.

Lionel Scaloni habló por primera vez tras la derrota en la final del Mundial 2026.

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